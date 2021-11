Tras tantísimo tiempo viendo al equipo de todos, el España, que dicen los niños: "Yo soy del España ¿y tú?", "Yo, der Madrí", contesta el otro. Tras tantísimo tiempo avistando la cara huraña y el verbo impulsivo del seleccionador, un tío que ha tenido bríos para sacar a un chaval de 17 años en la Roja y que, por fin, nos ha llevado al Mundial del calor con el gol de Morata. Un tiempo en el que hemos visto cómo en el PP se dan de palos, la duquesita arría a Egea y explica cómo a la Ayuso (cada día estás más guapa) le están haciendo lo mismo que le hicieron a ella, aunque más despacito, y ésta, la Ayuso, le indica el camino al presidente de Andalucía con ese "Vuela libre". Tras tantísimo tiempo mirando el volcán, a los desgraciados de La Palma, a los infelices de la valla polaca-bielorrusa, a la eterna Merkel, y aguantar un levante de los …, por fin el Glorioso a la palestra. "Enciende la tele, Juanito".

Tras tantísimo tiempo sin ver las camisetas amarillas sobre el verde, uno ha de conformarse con el sofá, las babuchas, la bata y las frases que revolotean por el salón, frases como moscas ("vosotras, las familiares, inevitables golosas", don Antonio Machado): "Vaya una hora, ésta es la hora de la comida, no de ver la tele", "las albóndigas ya están", "¿en amarillo?", "no, en tomate", "¿el tomate es pata negra?". El tomate pata negra es el que se hace con tomates del huerto y no los de las latas, éstos se llaman "de lata" o los "quechus" los del envase tipo dentífrico. "A ver cómo organizamos hoy la mesa para poder almorzar y ver al Glorioso a la vez", "a mí me da igual no comer, como a las cuatro". "¿Por qué no engullís hoy en el porche y me dejáis ver tranquilo al Cádiz?". "Ni hablar, comemos en el salón, no te vayas a creer que vamos a dejar de ver a Espino y a la Furia Gitana y al Choquito der freidó, a la vez, y si hay que estar apretujao, po mejón, lo primero es el Cadi tracatrá".

El perfume del momento, además de oler a albóndigas, olía a confianza en la victoria, pues "el Getafe no le gana ni al Real Unión de Irún", "esperemos que hoy no se ponga fino y nos agüe la fiesta, que en fútbol nunca se sabe". Dicho y hecho: quien nos empezó a aguar la fiesta fue Ledesma, el que puso el primer escalón para la vergonzosa derrota. O mi tele está fatal o Ledesma se ha tragado el gol de incomprensible manera. Un paralís monumental, vamos, pa echarlo. Mi no comprender. Pero pasa el partido y lo de Ledesma se queda en nada para lo que se avecina. Lo dejamos de lado. Vaya por los días en que nos ha salvado de una goleada. Al poco tiempo empiezan a fallar otros y los de azul, las antiguas ovejas de Zornoza, nos cabecean solos varias veces. ¿Adónde estaban Cala y el Grande? Y los demás, claro. ¿Quién, quiénes saltaron en los tres primeros goles? Fofito y Miliki. Los tres centros cabeceados sin oposición, nada. De tener una defensa fiable hemos pasado a ser un coladero, un coro de ursulinas que permiten agradablemente meter la cabeza sin oposición a los chicos del sobrino de Lola. Pasen, señores, pasen, cabeceen, goleen como quieran, total para el tiempo que me queda en el convento. ¿Quién habrá dicho esa frase malévola?

¿Ustedes lo saben? Sí, ustedes lo saben. Pues si lo saben, ¿para qué se lo voy a decir?