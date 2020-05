Albergues después del coronavirus

Se acerca el momento del progresivo desconfinamiento debido al coronavirus para ir recuperando la normalidad social. Entre las muchas experiencias que en este tiempo hemos vivido se encuentra la de haber tenido que buscar una solución urgente para las personas que no se podían quedar en sus casas porque carecían de ellas. Es pues ahora, y no después, el momento de crear recursos viables para dar respuesta a las personas sin hogar que se encuentran albergadas provisionalmente en pabellones u otras dependencias, de manera que el final del confinamiento no les suponga volver a la precariedad e inseguridad de vivir en la calle. Algunas de estas personas se encuentran en un estado de mucha vulnerabilidad por su edad y estado de salud.

Tenemos que recordar que el albergue permanente actual de San Vicente de Paúl, aunque el Ayuntamiento financia parte del mismo, no es un albergue municipal. Atiende solo por tres días a las personas que llegan, salvo excepciones y durante esta pandemia se ha evidenciado como totalmente insuficiente para la demanda existente de personas sin hogar. No podemos estar poniendo parches ineficaces cuando llegan olas de frío u otras situaciones de urgencia. Es necesaria una respuesta institucional adecuada a esta realidad en todo tiempo.

Hace unos días el Ayuntamiento de San Fernando informaba que destina un presupuesto de un millón de euros para atender necesidades sociales. No es utópico, sino totalmente viable crear un albergue permanente de baja exigencia que responda a las características y necesidades de las personas sin hogar.

En nuestra ciudad existen espacios, instalaciones y naves en desuso que pueden ser adaptadas con un coste perfectamente asumible para este fin. En cuanto a los recursos humanos se podría prorrogar las contrataciones actualmente vigentes en el albergue provisional actual.

Los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando preocupados por el sufrimiento de las personas que viven en la calle, pedimos a nuestras autoridades que no ignoren este problema y que incluyan en sus programas políticos la erradicación de esta lacra social que es vivir en la indigencia y sin un hogar. Son los representantes de todos los ciudadanos, incluidos los que no tienen un techo.

Esperamos que no nos defrauden.