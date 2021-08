La importancia de lo poco

A la hora en que paseo por la playa, las gaviotas y yo nos encontramos cada día con algunos pescadores, algunos caminantes y los camiones de la limpieza que están terminando su jornada. Pasan cargados de bolsas enormes, sin embargo no hay mañana que no encuentre algún trozo de vidrio en la orilla del mar. Lo recojo sin pereza porque serán niños como mis nietos los que podrán cortarse si los dejo allí. No suele faltar algún vaso de plástico semienterrado y en pocas horas surgirán numerosas colillas.

No sé si la gente que es sucia lo sigue siendo porque los demás, por no entrar en polémicas, se lo permitimos. Quiero decir que de la misma forma que protestaríamos si alguien arroja basura en casa, deberíamos de asumir que la playa es nuestra y el mar en el que nos bañamos, las calles y los parques.

No pensemos que la limpieza o la conciencia de ser ciudadanos están relacionadas con los lugares marginales, que no es necesariamente así. La gente que es sucia, a veces, es muy mona. Viste muy bien, come en lugares exquisitos y tiene mucho estilo, solo que es sucia. Repito. Posiblemente están acostumbrados a que haya alguien detrás de ellos recogiendo lo que tiran o limpiando lo que ensucian y claro, si algo se trasparenta, si algo se nos hace visible a poco que miremos es la conciencia de formar parte de un todo que se llama ciudad. Por eso los lugares de ocio, caros y selectos, también acaban repletos de basuras en el suelo.

Luego esa misma gente que no cuida lo poco, lo pequeño, se enredará en proyectos maravillosos en sus empresas para pregonar cómo está el mundo. Porque ser ecológico está bien visto. Para qué engañarnos.

La playa es nuestra. Suya, mía, de todos. No consienta que la ensucien. Sin faltar el respeto se puede decir a algún despistado que deje la arena como la encontró. Si el que avisa se siente respaldado por los portuenses de bien, esta ciudad sería aún más apetecible porque ¡qué suerte tenemos de disfrutar de este entorno tan hermoso!