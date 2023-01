Qué me gusta como somos, qué me gusta como vivimos y qué me gusta como sentimos.

-¿Sois españoles verdad?

-Sí

-¿De dónde sois?

-De Cádiz

-¡Guau!, donde se vive bien.

Eso nos preguntó un señor, el pasado uno de enero, debajo de la Torre Eiffel justo cuando mi hija, pronunció una “palabrilla” que alertó al susodicho para preguntarnos sobre nuestra procedencia, aunque ya la suponía.

Ya lo sabíamos, aquí en nuestro rinconcito del sur, tenemos fama de vividores; nuestra tierra y nuestro clima son envidiables; pero creo, que lo que nos hace realmente diferentes es nuestra forma de ser y como afrontamos el día a día.

Este, nuestro Sur de Europa, hace que, con sus vientos, sus mareas y su cálido clima, nuestras sensaciones se traduzcan en sonrisas y que nuestros llantos duren poco al exterior.

No hay mal que por bien no venga; todo pasa por algo; esto es una señal; gracias a Dios; lo mejor que podía pasar; son expresiones de nuestras conversaciones mas cotidianas, en las que relacionamos cualquier cosa que nos pasa, convirtiéndolo automáticamente en algo positivo.

Marcar el calendario por las festividades que nos vienen, no es pensar solo en cachondeo; es saber vivir y disfrutar. ¿Trabajar? Pues claro que sí, aquí también se trabaja, pero se trabaja para vivir. ¿De que vale no vivir?

La felicidad la medimos por los momentos vividos, por la compañía y por volver a repetirlos.

La luz de nuestros días, es un regalo para disfrutar de nuestras calles y cuando la luz se despide es para disfrutar de sus lunas.

Nuestra primavera, hace aflorar lo mejor de nuestros sentimientos para enamorarnos de nuevo cada año, como si nuestros corazones polinizaran.

Sí señor, aquí vivimos muy bien, sentimos muy bien y valoramos las cosas sencillas, que al fin y al cabo son las que más satisfacciones dan, ya lo dijo Nolasco en su canción.

Todo lo material, el día de mañana se quedará aquí y le sobrará a alguien, pero lo que hayas vivido con las personas será lo que recuerden de ti. Deja tu huella viviendo momentos.

Por eso, como le puede suceder a muchas personas, no me avergüenza decirlo; lo afirmo, sí, aquí se vive muy bien.