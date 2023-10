Desde el 7 de octubre asistimos estupefactos a otra guerra en directo por la tele. Llevamos días leyendo artículos donde se nos explica la historia del estado de Israel desde que Theodor Herzl, un judío austrohúngaro, lanzase en su libro El estado de los judíos (1896) la idea de crear una nación para el pueblo judío disperso. Herzl como sionista no era creyente, pero le fue útil asumir el concepto bíblico de tierra prometida. Era un proyecto nacionalista con el modelo de “colonización blanca”, que consiste (cito a M. Gijón Mendigutía) en reemplazar “en todas sus formas a la población indígena por una población colona emigrada”, lo que se eufemiza como “transferencia” de población. De 1920 (fecha en que se hace efectivo el dominio británico sobre el protectorado de Palestina) arrancan las revueltas de los nativos contra el colonialismo inglés y su apoyo a la migración sionista. Entre 1946 y 1947 los británicos trasladaron el problema a la recién creada ONU. Inexperta y presionada por el lobby judío internacional, la ONU decidió en 1947 la partición del territorio palestino en dos estados, uno judío y otro árabe: a los judíos, que ocupaban el 6% del territorio, la ONU les concedía el 55%. En 1948 se constituye unilateralmente el estado de Israel y se inicia la gran colonización. Es lo que en árabe se denomina “al Nakba” (la catástrofe): la expulsión de entre 750.000 y 800.000 personas de diferentes credos (musulmanes y cristianos). Leo en un conmovedor artículo del director de orquesta Leonard Bernstein, judío partidario de la paz y el diálogo, que no podemos seguir pensando desde fuera que los judíos fueron un pueblo sin tierra al que con justicia histórica se les concedió una tierra sin pueblo. Porque esa tierra, Palestina, estaba habitada. Escribo cuando se cumple el plazo del ultimátum de Israel para que un millón de palestinos abandonen el norte de Gaza. Y suscribo lo que dice Bernstein: la paz no se alcanza con la violencia sino con el diálogo, que precisa un horizonte de esperanza y justicia. Desde fuera no debemos apoyar ninguna instancia terrorista (ni Hamás ni la política de Netanyahu). La única esperanza justa para la convivencia es la creación, por fin, de un estado de Palestina.