Nos sabemos muchos cánticos aunque debo reconocer que hasta aquí, hasta el cantón indolente, no tenía conocimiento de los ritos de pre apareamiento de un colegio mayor cuyo precio al mes creo que supera el salario mínimo interprofesional. Bueno, sigo cantando. Les decía que nos sabemos (nosotras) innumerables letrillas que cubren el pantone desde el simpático tono mal gusto a los más duros colores que te acaban tiñendo el alma de autocompasión y menosprecio. Las hemos sufrido, las hemos recibido hasta con una sonrisa para no desentonar y cuida de tus oídos si se te ocurre dar la réplica... Porque el caso Ahúja no es una chiquillada de niños pijos, ni un rito iniciático que sea digno de conservación. El caso Ahúja no es un caso aislado, se llama... ¡Canten conmigo! ¿Ah no? ¿Esa no se la saben? Lástima, es el himno donde caben todas las voces. La suya también, caballero.