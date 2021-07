Ahora qué viene

El viernes se inauguró el Centro de Interpretación Camarón de La Isla. Fue una ceremonia de la normalidad, con buenos discursos y un formidable concierto de Paco Cepero, el gran maestro de la guitarra. Quisieron venir el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y su vice presidente. La familia de José Monje Cruz estuvo al completo y Dolores Montoya, su viuda, pudo decir las atropellas palabras de la gratitud. Debe estar agradecida, y sus hijos, no cabe duda. Otras autoridades así no vinieron. Pienso por ejemplo en Carmen Calvo, que era la Consejera de Cultura de la Junta en el año 2000, cuando el gobierno que presidía Manuel Chaves otorgó la Llave de Oro del Cante a Camarón. No vino. Ni tampoco vi a Rafael Román, que está en el núcleo germinativo de este Museo, porque organizó la gran exposición en la Diputación y apoyó la concesión de la Llave de Oro y el reunir muchas reliquias del cantaor de las Callejuelas. Yo sé de la importancia de lo que hizo entonces y lo diré sin cansarme. Espero verlo pronto por La Isla y en el museo. La pandemia fuerza mucho la normalidad, la altera. Por eso no pudieron estar allí, en la plaza de Juan Vargas, todos los que se merecían estar. Pero vendrán tiempos nuevos, saldremos de este Estado de Sitio que es la pandemia para la vuelta a la antigua normalidad, cuando vivíamos ajenos y felices, sin esta amenaza que vuelve y vuelve, que no se quiere ir de nuestras vidas. Camarón de La Isla está ya más en La Isla, si cabe. Pero se puede decir: ¿Y ahora qué? La vida es una rueda dentada que no se para nunca. Un poco como el planeta que gira alrededor de sí mismo y del sol, como nos enseñaron en la escuela. Ahora, alcaldesa, hay que seguir. Queda mucho Camarón por traer a La Isla, a su museo. Pienso en colecciones originales de fotos, una extensa iconografía de todo tipo, la hemeroteca, una videoteca completa, todas las grabaciones. Que será necesario ordenar, clasificar y poner a disposición de todos, camaroneros del mundo, aficionados al flamenco, estudiosos y el mundo completo de la curiosidad. Que deberá a venir a La Isla de Camarón para conocer a Camarón de La Isla. Un museo no es ni puede ser una cosa muerte, acabada, final. Sino un ser vivo que crezca siempre, se enriquezca y sea útil. De otro modo el esfuerzo de muchos, la ilusión de tantos, habrá sido un poco en vano. Digo que importante es lo que hay, mucho, pero hay lagunas, zonas que completar. Desde el lado de su familia y desde los cuatro puntos cardinales de la afición y devoción camaronera. Sólo entonces.

¿Ahora qué? Seguir.