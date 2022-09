Ahora, al final

Llega el 24 de septiembre y el tranvía de Chiclana a Cádiz y vuelta, la obra de andalucistas y socialistas que solucionaría el lamentable estado de la calle Real, pasando por todo el centro de San Fernando, y traería trabajo y engrandecería nuestra ciudad con fondos europeos, está dejando ver el fondo del pantano, como esta sequía que nos azota. Entonces habrá que pararlo para el desfile patriótico, el día mayor de nuestra Isla, y no sé si eso se puede hacer. Digo tener en la vía a los tranvías llenos de chiclaneros que vienen o de gaditanos que van. Cabalgatas, procesiones y desfiles serán días así. Los tranvías no están hechos para que se paren sino para que cumplan escrupulosamente sus itinerarios con puntualidad británica, se dice. ¿Entonces? Como la calle Real va a ser la calle del Tranvía la ciudad tendrá que enhebrar una calle Real alternativa que cumpla las funciones naturales y tradicionales del viejo camino que unía la Real Isla y Cádiz con el continente… ¿Nos vamos a la Ronda del Estero? Empezará en un parque maravilloso y terminará en la playa virgen de Camposoto. Es una opción no desechable. La otra sería la paralela, el eje que vendría de Reyes Católicos y seguiría por la calle Arenal hasta Benjamín López. Cuestión de darle el proyecto a urbanistas a ver qué dicen. Porque la calle Real actual, convertida en la calle del Tranvía, no da para estas efusiones de la ciudad, ni procesiones, ni desfiles, ni cabalgatas. Ni esta calle es mía. Peatonalización absoluta, salvo los cruces. Chiclana fue más lista, no tengo dudas. Por donde pasa, salvo el estrangulamiento de El Pájaro, beneficia. Desde el Pago del Humo, que se acerca al río, hasta la que fue carreterita de llegada a Chiclana y hoy es una avenida llena de grandes superficies, concesionarios y diversos importantes comercios. En Chiclana el tranvía aglutina lo que en la Isla dispersa. Como que lo inventaron ellos, en secreto que nadie me veía. Jiménez Barrios, qué tío más listo, se lo coló a De Bernardo, con la ayuda inestimable de López Gil. Puede que el éxito fuera el motivo que hizo al de San Fernando delegado del Gobierno en Cádiz y más tarde viceconsejero… de Jiménez Barrios. Así fue la política durante un tiempo, mucho tiempo. Y puede que lo siga siendo. Aunque estamos en lo que estábamos. El 24 de septiembre que conmemora el 24 de septiembre de 1810, que fue el momento en que toda España era la Isla, y Cádiz. Si funciona ya el tranvía y se quiere un desfile, es uno de los grandes días de la Patria, hay que pararlo o suspenderlo durante un tiempo desde el origen. ¿A que no? Pues ahora, al final, es lo que hay.