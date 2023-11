Soy de los que les gusta que le digan la verdad y no tener que andar leyendo entre líneas o mirando caras a ver qué piensan los que me rodean. Este viernes vino a Cádiz el consejero de Justicia para poner fin a las “chorradas” que llevan años contándoles a los gaditanos sobre la construcción de la futura Ciudad de la Justicia. Vino a hablarnos claro que, la mayoría de las veces, le cuesta tela hacerlo a un político. Dijo claramente que la Junta no tenía dinero para darle a Cádiz la Ciudad de la Justicia que se merece, para evitar hacer apaños y que, para acometer una obra de esa envergadura, ya está tramitando fondos europeos y que anda buscando la colaboración de empresas privadas. Ahora sí que me creo que Cádiz tendrá tarde o temprano una Ciudad de la Justicia en condiciones y a la medida de lo que la judicatura necesita. Basta ya de medias verdades y pongámonos manos a la obra y dejémonos de “chorradas”.