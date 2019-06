Ahora Cádiz

Terminaron las elecciones y el tiempo de celebraciones o lamentos por los resultados obtenidos. Es hora de trabajar por Cádiz, como estoy seguro que se estará haciendo. Por si ayudan en esa tarea, compartiré con ustedes algunas reflexiones.

Se me ocurre, por ejemplo, que si un partido se dedicase a reflexionar sobre cómo relacionarse con los demás partidos políticos de la ciudad, se estaría equivocando. Lo que creo que cada formación política tiene que pensar no es cómo relacionarse con las demás, sino cómo tiene que relacionarse con Cádiz. Lo que cada político y cada agrupación deben pensar es qué van a hacer por Cádiz desde el puesto que le ha asignado el voto ciudadano. El foco de toda reflexión, de toda decisión, de todo compromiso, no debe ser otro que Cádiz, sus habitantes y su realidad.

Los cuatro años próximos no deben ser una permanente campaña pre-electoral pensando en las siguientes elecciones, sino un tiempo en que todos los que han sido elegidos para trabajar por el bien de Cádiz, lo hagan. Y lo hagan en común.

Creo que la ciudadanía de Cádiz no soportaría más seguir escuchando, durante los próximos años, descalificaciones e insultos. Creo que la ciudadanía de Cádiz está esperando, está exigiendo, que haya diálogo, escucha de lo que unos tienen que decir a los otros, manos tendidas y unidas para trabajar juntos.

Creo que a la ciudadanía de Cádiz le encantaría ver a sus representantes en el Ayuntamiento sentados en torno a una mesa, estudiando propuestas y logrando acuerdos. Sugiero, por si ayuda, que todos los partidos se reúnan una vez al mes, cada vez en la sede de uno de ellos -en torno a una suficiente merienda que cada partido pagaría cuando invitase a su sede-, para presentar proyectos, escucharse y colaborar para que se lleven a cabo. Proyectos no de uno: proyectos de todos, proyectos de Cádiz. Juntos, avanzando. ¿Es tan difícil? ¿Pido un milagro o solo sentido común y responsabilidad? ¿Quién se anima a organizar la primera merienda?