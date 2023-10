Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, que estándose bañando en el mar, de pronto, se da cuenta de que está lejos de la orilla y no tiene fuerzas para llegar a ella. Bracea y bracea, se vuelve de espaldas, le va entrando frío, traga un buche y luego otro, y milagrosamente se encuentra con otro bañista que, echándole una mano, le ayuda a pisar la arena. No hay nada más grato en el mundo que pisar tierra firme después de estar nadando un buen rato. Te tiras sobre la arena caliente, la abrazas y te dan ganas de comértela. Mientras todos los que deambulan por la playa ni se enteran, están disfrutando del sol y de la maravilla que Dios le dio.

Esto mismo estaba yo pensando cuando leía en Diario de Cádiz que 37 emigrantes habían aparecido ahogados en la playa de El Puerto hace ya algunos años, tras hundirse su patera aguas adentro. Los pobres habrían nadado y nadado en la esperanza de poder llegara la orilla, ¡quién sabe a qué distancia se les hundió la patera! Hubo otra de la que el dueño o traficante les obligó a saltar al agua a cien metros de la costa y unos llegaron y otros no. Y otros varios casos similares en Tarifa, en Barbate, en Los Caños, en Conil, en Canarias... y los que no se contabilizan.

Me imagino a, llamémosle Mustafá, que vivía en un poblacho de Níger, Mali o Sudán, con más de 20 años y sin encontrar ni trabajo ni futuro alguno. Soñando y soñando, deseaba ardientemente caminar tierra arriba, pasar el desierto y llegar a la costa para encontrar una embarcación de esas que por un precio determinado te llevan a Europa. A duras penas vendió lo poco que tenía, pidió dinero a sus padres y así un buen día, mejor dicho, un mal día, cogió el petate y se lanzó a la aventura tantas veces soñada.

El hambre y las guerras continuas son constantes en muchos países africanos, un poco más abajo de nosotros. Y sin esperanza alguna. La historia es larga y durante cientos de años la emigración es moneda permanente para todos los que quieren y pretenden una vida mejor.

Ya sé que el asunto es muy complicado, pero las organizaciones internacionales deberían intervenir y en doble sentido, en ayudas materiales contra el hambre y hasta con manu militare en su debido tamaño y ocasión a fin de paliar, evitar y anular los terribles enfrentamientos entre unos y otros. Y nosotros, tener conciencia de estas tragedias y ayudar a las organizaciones benéficas existentes en auxilio de tanta gente hambrienta y sedienta.

P.D. Me gusta leer mucha historia. El primer mandamiento es igual para cristianos, israelitas, musulmanes, budistas y egipcios. Dar de comer al hambriento, agua al sediento y vestir al desnudo. Los egipcios añadían uno muy curioso: “dar una barca al náufrago”. No estaría mal hacer nosotros lo mismo.

Y vuelvo a acordarme de aquella poesía de Carolina Coronado, y en esta ocasión no por un argumento de amores, sino por una tragedia continuada. “Llega a mis pies la espuma de la ola y huye otra vez cual la esperanza mía/ Blanca y ligera espuma transparente/ ilusión, esperanza desvarío”.