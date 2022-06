Agustín Muñoz Benvenuty, un médico insigne

En éstos días se jubila un insigne profesional de la medicina, cuya retirada, a la vez que un motivo de satisfacción o "jubilo" para su entorno familiar supone una inconmensurable pérdida para el entorno hospitalario en el que desarrolla su actividad clínica.

Se trata de una de esas personas excepcionales que , de tarde en tarde, se cruzan en nuestras vidas , se incorporan a un equipo de trabajo y dejan una impronta personal de tal dimensión que su figura se nos antoja insustituible.

Nos referimos a Agustín Muñoz Benvenuty, médico, especialista en Medicina Interna y experto en Ecografía Diagnóstica e Intervencionista.

Desde hace mas de 30 años, es el responsable de la Unidad de Ultrasonidos del Hospital de San Rafael, unidad nacida a principios de los 80, de la mano del doctor Francisco Reyes Mellado, que, al incorporar esta herramienta al arsenal diagnostico de los internistas, convirtió a nuestro hospital en uno de los pioneros , en España, en el uso de los ultrasonidos por los propios internistas.

El doctor Muñoz Benvenuty es, además, coordinador de terapia percutánea y endoluminal guiada por ultrasonidos y radiología del Grupo de Hospitales J. M. Pascual Pascual S. A., cargo ejercido de forma ininterrumpida en los últimos 28 años.

Es, precisamente en la faceta del intervencionismo percutáneo en la que logra un desarrollo meteórico, incorporando numerosas técnicas que van a permitir tratar a un importante número de pacientes sin necesidad de cirugía .

De la magnitud de su labor hablan los archivos de la unidad que dirige: de su mano se realizaron mas de 150.000 estudios ultrasónicos y más de 20.000 intervenciones percutáneas. Entre ellas destacan las biopsias eco o radiodirigidas (PAAF y BAG), drenaje de colecciones y cavidades en abdomen, tórax, partes blandas, etcétera, colocación de prótesis percutáneas en procesos malignos, ablación de tumores por radiofrecuencia, percutánea o intraoperatoria, alcoholización de lesiones solidas y quísticas, técnicas de rendez-vous (endoscópicas-percutáneas) etcétera.

Estas intervenciones, mínimamente invasivas, han permitido diagnosticar y tratar, a veces simultáneamente, procesos patológicos que, en otro tiempo o sin las hábiles manos de Agustín, habrían pasado ineludiblemente por quirófano. Esta modalidad terapéutica reduce la tasa de complicaciones postoperatorias, disminuye la estancia hospitalaria, consume menos recursos y , en definitiva, mejora el pronóstico de los pacientes, ofreciendo un cociente riesgo/beneficio muy favorable.

El doctor Muñoz Benvenuty es uno de los pioneros en la implementación de estas técnicas y, sin duda, uno de los mejores expertos en nuestro país. Sus habilidades técnicas, la minuciosa planificación de cada intervención compleja, su constante espíritu de superación, el respeto por el paciente y el principio de "primun non nocere" constituyen las líneas maestras de su trayectoria profesional.

Siempre alejado de la mala praxis y siempre cercano a la "lex artis", ajustándose a los protocolos científicamente establecidos y a la medicina basada en evidencia. Son esas líneas maestras las que han elevado la calidad asistencial de Agustín hasta el nivel de la "Excelencia", con mayúsculas.

Solo su calidad humana llega a igualar, sin eclipsar, su categoría profesional: su humildad, falta de apego a lo material, su sentido de la responsabilidad, generosidad y su disponibilidad, a cualquier hora y cualquier día , a veces a cientos de kilómetros de distancia, siempre con actitud positiva, colaborando con todos los especialistas que demandaban su ayuda. Nunca dio por terminada la asistencia con la intervención. Siguió a los pacientes, a pié de cama, hasta su resolución y siempre estableció una excelente relación médico-paciente basada en la confianza y el respeto mutuo.

Los profesionales de la salud que hemos tenido la suerte de trabajar a su lado nos hemos sentido siempre "abrigados" bajo el manto de su colaboración en el manejo de nuestros pacientes. Da fe de ello el continuo deambular de especialistas por su Unidad, en busca de su opinión o su ayuda para la resolución de casos clínicos de variada naturaleza.

Conociéndolo, sabemos que estas líneas, por lo que puedan suponer de halagos (más que justificados) no le van a gustar. No obstante nos parecía injusto no mostrarle, de forma pública, nuestro reconocimiento, a la vez que expresarle nuestro más sincero agradecimiento por lo que hizo por nosotros, por nuestros pacientes y por la medicina gaditana en estos 35 años.

Fue un lujo trabajar junto a ti. Mil gracias Agustín.