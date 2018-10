Tomislaw Radek Aguirre es árbitro en la Primera División polaca y se ha retirado hace poco. Epaminondas recoge su caso en el libro "La historia inventada del Cádiz", y reproduce la entrevista que publica la Gazeta Polska Sportwy.

Nacido en Varsovia y nieto de españoles, en su juventud pasó varios años en Cádiz. Un árbitro especial y muy querido, pero en ocasiones sancionado por el colegio polaco de árbitros. Adoptó el nombre de Aguirre y dice que se siente cadista, carnavalero y de la Viña.

La primera polémica fue cuando se empeñó en lucir su nombre en la espalda de su uniforme de árbitro. Decía que si los jugadores podían llevarlo, él también. Consultada la FIFA, se le autorizó. Al final Aguirre se hizo muy popular en Polonia y por primera vez en la historia la federación vendía camisetas de árbitros, con el nombre de Aguirre.

Su sentido del humor no encajaba bien en Polonia. En cierta ocasión, antes de terminar el primer tiempo de un partido, le dijo al cuarto árbitro que avisara que el tiempo añadido sería de treinta minutos. Cuando el público y los jugadores vieron el cartel con los treinta minutos se quedaron mudos. Solo se escuchaba a Aguirre que no podía parar de reír. "Solo un minuto, hombre. Era broma", dijo, pero la broma le costó una sanción federativa.

Una vez concedió un gol en claro fuera de juego. No hizo caso al juez de línea y no había VAR. Reanudado el partido, vio en las cámaras del estadio el gol repetido y se dio cuenta. Ya no podía hacer nada. Así que Aguirre paró el partido y se sacó tarjeta roja a él mismo, abandonando el campo y dejando al cuarto árbitro en su lugar.

Ahora, ya retirado, Aguirre quiere establecerse en Cádiz. Quizás sería bueno que el club cadista contara con él para alguna cosa.