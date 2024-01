No hay mejor red social que una buena charla en la plaza de San Francisco. Allí, en la terraza del Francia y París, después de misa de 12, todavía perfumada con el olor a sagrario, mis amigas Pura y Milagros, junto a una servidora, vamos dando cuentas de la semana. A nuestro lado, el petardo ese de Elon Musk, que tiene cara de malo de película de James Bond, es un estudiante de primero de Informática. A pesar de que esta fiesta del demonio nos repatea, nos hace mucha gracia ver los rebotes que se pillan estos aspirantes a poetas con los leones más salvajes del foso, que también están apañados. Igualito que mis queridos hermanos en Cristo, que aceptan de buen grado los pildorazos que el Pertiguero les lanza en las páginas cofrades del Diario. Siempre ha habido clases y clases. Yo, la verdad, beatificaría a las pobres criaturas que tienen que atender los graznidos de estos zarrapastrosos durante todo el Concurso. Y encima quieren recibir elogios. Pero hijos mío, si es que no respetáis nada. Lo mismo os metéis con Paquirrín que con el Papa Francisco. Y no es lo mismo, por más que compartan nombre. Muchas redes sociales para pelearse e insultar. Qué alegría. Y mientras Pura, Milagros y yo vemos que el final se acerca. Que el hombre es un lobo para el hombre, y más en Carnaval. Seguid devorándose que muy pronto yo, Doña Cuaresma, tomaré las riendas de esta ciudad. La gran ola que tanto están anunciando los agoreros será de agua bendita. Y los carnavaleros expiarán al fin sus culpas. Al tiempo.