Agenda festiva

Solo estamos a mediados de diciembre y ya voy tarde con las navidades. Me he perdido el espectáculo audiovisual de la Prioral, el encendido con la Estrella de Oriente, el Cartero Real en el Castillo, una pestiñá, una chocolatada, y no sé cuántas zambombas. Aún no he tenido tiempo de pasarme por el belén de Playmobil (y por ninguno, vaya), ni por la pista de patinaje (la más grande de la Bahía), ni por el mercado navideño. Si me planifico, lo mismo puedo coincidir con el belén viviente o la exposición del vestuario de la corte de Sus Majestades. Veo más complicado cuadrar el pasacalles ‘Entre Nubes’ o el desfile de Papa Noel; aquí voy a tener que reservar fuerzas (y tiempo) para la cabalgata de los Reyes, que este año viene también con Reinas, así que dos por uno.

Vamos, que no han empezado a cantar los niños de San Ildefonso y yo ya estoy cansada. Estas fiestas siempre me han parecido un tanto estresantes. Comidas familiares, de trabajo, de amigos; las uvas, los Reyes, la lotería, el roscón; más comidas, más encuentros; propósitos de Año Nuevo. Muy divertidas, pero un poquito abrumadoras. Yo, mujer de contradicciones, también soy un pelín intensa, y no me gusta perderme nada, pese a mi alergia a los ruidos y las aglomeraciones. Así que me dejo llevar y acabo el día 6 de enero como si hubiera echado ya medio año.

Pero esta vez Calleja me lo ha puesto difícil. Se ha propuesto llevar a cada rincón de El Puerto (y a cada minuto de mi agenda) las fiestas, y ya anuncia que es un proyecto que irá ‘in crescendo’ cada año.Las navidades de El Puerto necesitaban una vuelta, no lo dudo. No sé si esta. No sé lo que supondrá de gasto todo este despliegue, y si el Ayuntamiento está en condiciones de asumirlo. No sé si poner más luces es sinónimo de más navidad. No sé qué habría dicho Calleja o sus compañeros de partido si a un Ayuntamiento de otro signo se le ocurre meter a Papa Noel o a tres Reinas en una cabalgata.

Tampoco sé si él acabará el mandato como concejal de Fiestas. Lo que tengo claro es que, a este ritmo, soy yo la que no llega a las campanadas de 2020.