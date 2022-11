Leo ahora un libro, muy originalmente editado, del poeta Álvaro Salvador, catedrático de Literatura Hispano Americana de la Universidad de Granada. Al azar tomo uno, pensando en la Isla: "Lo que se dice -lo que se discute- de un problema no es lo más interesante, lo más interesante es lo que no se dice". Me digo, imposible que estuviera pensando en la confusa información aparecida el viernes en nuestro Diario sobre Claudia Márquez (también Patricia Cavada) y Esisa a cuenta de algo que no me queda claro y, por la tanto, no menciono. El aforismo inmediatamente anterior dice así: "La vida se malgasta en la diaria batalla contra la estulticia y la incompetencia". Como anillo al dedo para explicar (?) algunas faramallas españolas. La edición que obra en mi poder es de 2007. Entonces, el poeta de Granada escribió: "Muchos medios de comunicación reconstruyen el pasado según la conveniencia del presente". Para qué explicar esto. Es como lo que escribe de la lógica: "La lógica, a veces, no tiene nada que ver con la realidad". Conviene darle una buena pensada al aforismo. La lógica y la realidad, en verdad, son dos vehículos que va a lugares diferentes por carreteras distintas. Curioso uno de los aforismo que va cerrando el libro: "Todo lo que llevo dicho hasta el momento es, cuando menos, dudoso". Esta cosa de los intelectuales exaspera a algunos, pero es constitutivo. Porque se escribe siempre al borde la duda y con la información que se cuenta, que puede ser intuitiva, no contrastada, poco fiable, azarosa. Aunque también formula certezas el gran poeta de la experiencia que es Álvaro Salvador: "La libertad no está detrás de ninguna frontera". ¡Y que lo digan! Es como esta constatación ineludible: "La vida es un lugar peligroso". ¡Y tanto! Miremos medio mundo, ahora y siempre. Tira de ironía para hablar de Dios: "Dios existe, lo que ocurre es que está ocupadísimo". Esto lo pone después de otro aforismo lúcido y rotundo: "La vida se cobra casi todo por adelantado". Como van viendo, se trata de un libro de sabiduría y objetividad. Hay muchas más muestras. "El rechazo es el miedo", escribe tras un pensamiento singular puesto en palabras: "Lo último que se pierde no es la esperanza, lo último que se pierde es la vida", porque la vida es algo que se va perdiendo -colijo- para finalmente perderla del todo. Créeme, cada aforismo de este libro que se llama Después de la Poesía procuro ponerlo a modo de foco sobre la Isla, tan llena de partes y de personas distintas. Como esta definitiva: "La mejor manera de realizar un sueño es despertar". El poeta vive en Granada, ese paraíso de la belleza y la historia, la ciudad de Lorca con su muerte inconclusa. Yo vivo en este solar corazón de un parque natural del que estoy deseando dejar unas palabras como herencia. Otras.