Afirmar negando

Onegar para afirmar, da igual, puede ser un ardid tan eficaz como las genuinas dietas de adelgazamiento. Esto viene al pelo mientras el lento tribunal al que le toque emitir su veredicto sobre si ultrajar la Bandera de España es delito o solo ocurrencia de un carajote que presume de gracioso obedeciendo las órdenes de otro gilipollas; que lo es desde que apareció en una tele para felicidad de toda una corte cada vez mayor de ignorantes. ¡Vivan la caenas! En este ínterin todas las ofensas a los símbolos y a las instituciones pueden considerarse como flatulencias, desahogos o exponentes de la libertad de expresión, únicos paliativos para no liarnos a hostias. ¡Qué más darán los valores ni los nobles sentimientos de los demás!

Mientras tanto hay que distraerse pensando que Rufián NO es un francotirador bien pagado sin convencerse de su estupidez pero sí de su impunidad. Verstrynge NO es un soplapollas a la deriva. Puigdemont, el prófugo, NO tendría un pelo de tonto si fuera calvo. Aznar NO quiso crecer más para disimular su ego. Arenas NO ha ejercido de señorito andaluz. En las filas socialistas NO han tenido ningún corrupto jamás. En las derechas NO ha habido nadie que se lo llevara crudo. En Podemos NO hay sospecha de financiación ilegal. Pablo Iglesias y su consorte NO viven en un palacio de ricos siendo, como son, anarco-comunistas y lo del populismo su coartada. Echenique NO quiere que lo lleven en silla gestatoria. Villarejo NO ha tenido mala intención en grabar nada de nadie. Chaves y Griñán NO son sordos ni ciegos por voluntad propia, sino por necesidades del guión. La Dama de Cabra NO es el primer ensayo fallido de la inteligencia artificial. Los separatistas catalanes NO quieren la independencia, sino seguir viviendo del independentismo. Pilar Rahola, Ada Colau y Manuela Carmena NO son cariátides, sino loritas de ventrílocuo. Rosa María Mateo NO es comisaria política en RTVE. Rajoy NO es el indolente que ha demostrado. Montoro NO interpretó la versión actualizada del Santo Oficio. Zapatero NO fue un presidente de chichinabo que sigue haciendo el ridículo allá por donde va. Sánchzzzz NO es el socialista menos convencido de su partido… Para qué seguir, con lo bien que se está callado al amparo de algún enchufe, jugando a justicias y ladrones o con un PER para toda la vida, como se ha visto en Andalucía… ¿hasta ahora?

Esto en cuanto al día a día se refiere, que si nos remontamos al pasado… Mire usted, convénzase: el pasado no existió. Al menos NO como nos lo cuentan ahora. Por ejemplo, basta acordarse de aquel miserable Fernando VII, el primer Borbón que ya no lo fue según su propia y paridora madre, María Luisa de Parma, -veintitrés alumbramientos- le confiara a su confesor, Fray Juan de Almaráz "Ninguno de mis hijos lo es de Carlos IV y, por consiguiente, la dinastía Borbón se ha extinguido en España". Dicen que textual; vaya usted a saber.

¿Ve cómo se puede vivir en paz y tranquilidad afirmado y negándolo todo?