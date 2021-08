Aunque no vaya a decir nada nuevo me resulta imposible no escribir hoy sobre Afganistán y sobre el infierno que está a punto de caer sobre su población. Ante el horror y la impotencia del mundo, mujeres, niñas y cualquier otra persona de ideas, creencias u orientaciones diferentes a las de los talibanes, están condenados a vivir de un modo casi imposible de imaginar. ¿Qué pasa a la humanidad que en vez de ir de logros en logros, parece que va de fracasos en fracasos?

Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Ojalá lo supiera. Pero, al menos, permitan que comparta mi desgarro interior con el de ustedes y que les diga y me diga a mí mismo que algo tenemos que hacer. ¡No podemos olvidar Afganistán! Los aviones se podrán retirar del aeropuerto de Kabul pero nuestras conciencias no. Afganistán, igual que Haití o las víctimas del hambre, de la injusta emigración, de las dictaduras, y casos semejantes, no deben ser olvidadas. Así como los judíos ortodoxos llevan escrita la Ley colgando ante sus ojos, así nosotros deberíamos tener siempre presentes ante los nuestros los nombres de esos países y esas injusticias. Porque somos humanos y nada de lo que sucede a un ser humano nos puede ser ajeno, y menos aún si los llamamos hermanos o hermanas, su recuerdo debería estar permanentemente ante nosotros, incomodando nuestras plácidas vidas.

Lo primero es no olvidarlos. Lo segundo, hacer que nuestras autoridades desde locales a mundiales, tampoco los olviden. Ni nuestros hijos o alumnos, a los que no ocultaremos ni la crueldad que existe en el mundo ni nuestra responsabilidad frente a la misma. Se nos pide hoy ser resistentes, activos y eficaces. Serlo en lo cotidiano, no abusando de nadie; y serlo en la acción política y social, apoyando a ONG o instituciones que luchan contra la barbarie. Frente al mal no hay soluciones fáciles. El olvido y la indiferencia no lo son. El no conformarse con un mundo así y resistir frente a la desesperanza, tal vez sea un buen principio.