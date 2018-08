No hace falta ir al diccionario para saber que admirar supone contemplar con agrado una realidad y disfrutar con ella. Algo totalmente contrario a mirar al otro con envidia. Siempre se ha dicho que el mejor fraile del convento es el que más se alegra con los logros y éxitos de los hermanos de comunidad, y los vive como propios.

De la envidia se afirma que es nuestro principal defecto nacional pero yo diría que no es exclusivo de los españoles. Envidiosos los hay en todas las latitudes. En Cuba se cuenta que un pescador de cangrejos volvía por la tarde a su casa con dos cestos llenos, fruto del trabajo del día. Al cruzarse con un vecino éste le preguntó por qué uno de los cestos estaba cerrado y el otro no. Muy sencillo, fue la respuesta. En el cesto sin tapar están los cangrejos cubanos. Si alguno de ellos trata de subir y escapar ya se encargarán los demás de agarrarle y tirar de él para abajo. Gráfico, y, si por desgracia es también verdadero, no lo será solo en Cuba.

Por eso, qué importante es la educación, en la familia y en la escuela, para prevenir esos comportamientos. En vez de fomentar la competitividad y el poner como meta a lograr el ser mejores o el tener más que los demás, deberíamos educar, desde las edades más tempranas, en el gozo de crecer juntos. Fijarse entre todos unas metas a alcanzar, implicar a todos en el logro de esos objetivos definiendo bien las tareas que cada uno tiene que hacer, para junto a los demás, en equipo, irse acercando al resultado deseado, es una fuente de alegría y el mejor método de aprendizaje. De ese modo, cuando se logre el resultado que se buscaba, todos estarán contentos y seguros de sí mismos por haberlo logrado.

Estas reflexiones de hoy son tan sencillas que parecen banales. No creo que lo sean. Imagínense cómo nos iría si cada uno, los políticos por ejemplo, decidieran comportarse así, admirando el bien que hay en quienes no son de su partido y colaborando con ellos. Otro gallo nos cantaría, ¿no creen?