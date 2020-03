Adiós, qué pena

Hoy es un día de lágrimas. Los carnavaleros las derramarán porque se les acaba la semana en la que este Ayuntamiento (y los que estuvieron antes, también) les ha permitido cometer su barbarie anual contra la ciudad, el patrimonio y el buen gusto. Yo también estoy llorando, no crean. Emborrono así el papel donde escribo (al ordenador ya lo pasarán en el Diario) porque una de las lágrimas ha caído en una de las palabras. Lloro de alegría como llora un reo al que se le acaba la condena y sale libre. Por fin acaba este mes y pico de agresiones verbales y patadas al diccionario de la Lengua Española. De atentados contra la alta costura y el refinamiento. Lloro de alegría, repito, pensando en el día de mañana. Via Crucis de hermandades con el Señor de la Salud, el de la Sanidad, recorriendo las calles donde un día antes han estado miccionando ellas y ellos, calles pringosas de vino y cerveza. Asco. Los buenos cristianos, salidos de las catacumbas durante este mes y medio de persecución por las hordas carnavalescas, acompañaremos al Cristo rezando por el perdón de los pecados cometidos por los mamarrachos disfrazados. Estos volverán a sus vacías vidas contando en sus trabajos (si es que alguno lo tiene) sus batallitas carnavalescas. Pobres. Ahora, que se coman esta porquería los pueblos de Andalucía cuyos ayuntamientos se atreven a contratarles. Agárrense las carteras. Los golpes de pecho por Cádiz ya se miden en euros. Yo me despido hasta el año que viene. No se van a librar de mí. Alguien tiene que ponerles la cara colorada.