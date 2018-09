Acabar definitivamente con el franquismo

Tras más de 40 años, seguimos sin cerrar con dignidad nuestra etapa más negra del siglo XX. La sobrevalorada Transición se basó en confundir reconciliación con impunidad de los crímenes del franquismo.

Es incomprensible que la persona que dio un golpe de estado contra un gobierno constitucional, que provocó con una cruenta guerra civil la muerte de cientos de miles de personas y ordenó asesinar a otras decenas de miles, siga enterrado en un gigantesco mausoleo de titularidad pública. Y más incomprensible -o no- que haya partidos políticos que se opongan a eliminar este monumento a un dictador con argumentos tan falaces como indignos. Se habla de no reabrir heridas, o que las víctimas del franquismo son el pasado. ¿Cuándo prescribe el recuerdo de los crímenes contra la humanidad? ¿PP y Ciudadanos demolerían todos los edificios, campos de concentración, cementerios… que rememoran a las víctimas del nazismo? ¿Qué plazo tenemos para olvidar a las víctimas de ETA? Algunas son anteriores a asesinatos del franquismo. ¿Hay que eliminar los monumentos a las víctimas de la guerra de la Independencia porque "pasó hace muchos años"? ¿Cuándo hay que decretar que un pueblo olvide su historia? ¿Por qué esa obsesión por el "olvido" de una dictadura y un genocidio? El PP es la única derecha de Europa que no ha roto sus lazos sentimentales y políticos con una dictadura. En Alemania, Italia, Francia, Bélgica o Rumanía ningún partido democrático admitiría un monumento a sus dictadores o a los colaboracionistas con el nazismo o el fascismo. Sólo la extrema derecha los reivindica; en esto el PP y Ciudadanos se alinean con la derecha más extrema.

Este país tiene una inmensa deuda con los cientos de miles de personas que lucharon contra el franquismo y sufrieron su represión. Muchos ya han muerto, pero quedan sus familias, que han sido ninguneadas, cuando no maltratadas e insultadas.

Los que fuimos detenidos, maltratados y encarcelados durante el franquismo, nunca olvidaremos para que nunca volvamos a repetir nuestra historia. Los familiares de las más de 100.000 personas asesinadas que siguen en fosas comunes necesitan localizarlos e identificarlos. Sacar a Franco de su monumental tumba es también una reparación a sus víctimas.