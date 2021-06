A.M.O. a Le Tellier

Hervé Le Tellier, ganador del último Goncourt con La anomalía, pertenece al OULIPO, el Taller de Literatura Potencial integrado por escritores y matemáticos que juegan para hacer de la vida algo menos aburrido o no tan banal. El resultado es desternillante y enloquecedor. El argumento de la novela parte del hecho de que un avión que ya había aterrizado en el JFK un día de marzo de 2020, vuelva a aterrizar en junio con los mismos pasajeros como si no hubieran pasado esos tres meses. De repente 247 personas tienen un doble que se reincorpora a su vida con tres meses menos de vivencias. En medio está el FBI, que intercepta a los dobles para poder controlar la situación según un protocolo diseñado por dos matemáticos veinteañeros en su fase de mayor humor creativo. La cuestión es científica (cómo puede ser), filosófica ("la gran pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás") y psicosocial: por eso se reúne a un consejo de líderes religiosos de USA. La galería de personajes es entretenidísima, desde un tipo que lleva una doble vida como asesino profesional hasta un joven hiphopero nigeriano (Slimboy, mi preferido), pasando por un viejo enamorado, la familia de un pedófilo, una madre obsesivo-posesiva, una incisiva abogada… También hay un escritor (superviviente a su suicidio) que permite un juego de espejos realidad/ ficción: la acción transcurre sobre todo el 23-24 de junio de 2021. Le Tellier me conquistó desde el pasaje de la muerte de la ranita mascota de una niña: "Los Kleffmann se resignan a enterrar a Betty y, aunque ignoren por completo qué religión profesa, April decide que es bautista, como ellos; al fin y al cabo, por mucho que no haya recibido el verdadero bautismo inmersivo de los creyentes, ha pasado la mayor parte de su vida dándose chapuzones en el agua. Sí, será lo más sencillo. La born again frog irá al paraíso de las ranas. Y lo más sencillo será también que Clark la tire al váter". Y este diálogo profético con una psicóloga latina: "-¿Algún problema, Jamy? -Ninguno, mi general. No conozco ningún problema que se resista a una falta de solución". La anomalía: un delicatesen especialmente recomendado para esos días de máxima exposición a la tristeza.