Así se ve Cádiz en la película holandesa 'Mi vida'

Unas preciosas imágenes de la playa de La Caleta, una vista aérea de la plaza de San Antonio y algunas secuencias de diferentes calles del centro y en algunas azoteas de la ciudad son el reflejo de Cádiz en la película Mi vida, una producción hispano-holandesa que se rodó en la Tacita durante los meses de mayo y junio de 2018.

Aunque la película, que se estrenó al año siguiente en los Países Bajos, no se ha podido ver en los cines españoles, sí se emitió el pasado mes de julio en el programa Una de cine del canal Andalucía Televisión (ATV) y su tráiler está disponible en youtube. En ese adelanto podemos intuir tanto el propio protagonismo de la ciudad (porque Cádiz es Cádiz en Mi vida) como la preciosa impronta que de las calles gaditanas deja.

Y es que Mi vida es una comedia que nos presenta la historia de Lou Welter (Loes Luca), una mujer que ha trabajado muy duro durante toda su vida en su peluquería, y cuidando de sus hijos y de sus padres, y que decide viajar a Andalucía para realizar un curso de español y quizás algo más... Así, con 63 años Lou se lanza a vender la peluquería que durante toda su vida ha regentado en su ciudad, Schiedam, en el área metropolitana de Rotterdam, y regresar a la tierra que visitó una vez con su padre cuando tenía trece años en un viaje que causó una gran impresión en ella. De esta forma llega a Cádiz donde, como podemos escuchar en el tráiler de la cinta dirigida por Norbert ter Hall, se quiere instalar definitivamente.

Las actrices Elvira Mínguez y Carmina Barrios interpretan a algunas de las amigas que hace en la ciudad junto a Loïc Bellemans. Pero justo cuando Lou empieza vislumbrar que un futuro en España está a su alcance, su hija embarazada, Barbara (Anniek Pheifer), aparece sin anunciarse. Entonces, la protagonista de Mi vida empieza a sentirse culpable por su decisión ya que el deseo de comenzar una nueva vida en el extranjero se encuentra con una fuerte resistencia por parte de sus hijos.

El rodaje en Cádiz, del que dio cuenta este periódico en su momento, de la cinta no estuvo exento de alguna dificultad y es que tuvo que atrasarse una semana debido a la muerte de la madre del director.

Para la banda sonora, la artista María Jiménez grabó una versión en español de This is my Life (Ésta es mi vida) de Shirley Bassey, especialmente para la película.