La última cacería

La reunión de dos Casas tan antagónicas como la Slaugther y Boucher en New Orleans no es moco de pavo. Algo muy grave ha sucedido y este problema debe ser resuelto de inmediato. Obviamente, dicho así resulta fácil, pero desde el pasado regresan las rencillas y cicatrices sin curar que han convertido a estas Casas en enemigos (casi) irreconciliables, haciendo que resulte complicado llegar a un status quo entre sus líderes, el enfermo Viajo Dragón y el silencioso Cassius.

Ficha La Casa Slaugther Volumen 5 Guion: Tate Brombal Dibujo: Antonio Fuso Tapa dura Color 152 págs. 18.95 euros Planeta Cómic

Jace Boucher, el ex miembro de la Casa Boucher. Su rebeldía, y el amor por Aaron Slaughter, le han convertido en un paria, por lo que tuvo que tomar una importante decisión, y desde entonces se convirtió en un fugitivo que vive oculto en el pantano, donde cuida de un numeroso grupo de niños, a los que ha salvado de la pesadilla de los monstruos, esos seres que parecen salidos de una pesadilla, y que tan solo unos pocos pueden percatarse de su presencia.

Pero las cosas están a punto de cambiar, como ya le ha advertido a Jace la anciana Maven, una mujer que protege a los niños mientras Jace sale al exterior a hacer lo que mejor se le da, cazar. Esta mujer tiene una relación muy especial con los cuervos, y una capacidad que la hace ver la oscuridad que se aproxima, imparable.

Mientras, el Viejo Dragón, Cassius y su mano derecha, Vionette, discuten cual de las dos Casas debe encargarse de atrapar y eliminar al fugitivo. Un juego por el poder que nos va deparar más de una sorpresa, ya que en este mundo las cosas pueden no ser lo que parecen, y un estado de aparente fragilidad tal vez esconda un plan para afianzar el poder de una de estas legendarias Casas.

Lo malo es que entre todos estos peones, la elegida para encontrar al huidizo Jace será una autentica psicópata, Jolie, que se guarda una carta en la manga, alguien del pasado que va a utilizar como cebo en esta cacería del hombre…

Todo lo bueno acaba, y esta saga que nos ha estado acompañando desde el primer volumen de La Casa Slaugther, spin off de la exitosa serie creada por James Tinyon IV y Werther Dell´Eddera, Hay algo matando niños, llega a su conclusión. Y lo hace gracias al talento del joven guionista canadiense Tate Brombal (Barbalien, The oddly pedestrian life of Christopher Chaos, Green Lantern Dark…) y al también dibujante italiano Antonio Fuso, que nos tienen preparado un final a la altura, en el que la violencia va a saltar en el momento más inesperado, ya nada será igual para sus protagonistas, además de descubrirse más de un secreto que seguro que os dejará con la boca abierta.

¿Quién sobrevivirá a esta autentica lucha de poder? ¿Podrá Jace salvar a todos los niños y a la vez, hacer las paces con su oscuro pasado?

Todo esto y mucho, mucho más podréis encontrarlo en La guerra del Carnicero.