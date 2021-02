La tragedia de la corrupción infinita

Daniel Krauze prefiere la palabra rotunda a la que huele a piruleta. Escribir de política y corruptelas en México, donde cada año aparecen periodistas decapitados, desmembrados o con las tripas colgando como espantajos desde puentes que atraviesan modernas avenidas por contar verdades incómodas, no debe ser fácil. Sin embargo Krauze, a sus 38 años, lo tuvo claro desde que en una noche de farras se topó con uno de esos servidores públicos que le contó sin tapujos, entre tequilas reposados, cómo se hacen los bisnes en su país. “En un momento agarré y me metí en el baño a apuntar notas donde pude, en el teléfono, en un papel, donde pude”, contó el jueves durante la presentación virtual de su novela, a la que asistimos junto a otros seis periodistas nacionales.

Aquella noche Daniel intuyó que el embrión de ‘Tenebra’ (Destino) había agarrado fuerte en sus entrañas y que para envolverla de un enriquecedor líquido amniótico tuvo muy presente el “despacio que tengo prisa”. Para levantar desde los cimientos una historia descarnada sobre este México del siglo XXI, que muestra una cara fea en nada parecida al que conoció durante su infancia, Krauze fue hilvanando un proceso de investigación que le llevó a reunirse con decenas de personas:periodistas, políticos, ex funcionarios, empresarios... “Y no tuve miedo”, nos dijo con su azulada mirada franca y directa. Y lo creímos. “No tuve miedo porque en México los políticos son unos analfabetos, entre todos han leído tres libros, y de literatura barata. Nunca he sentido el más atisbo de terror, porque sé que no la van a leer y si la leyeran se encogerían de hombros. México es un país donde no hay ningún castigo político ni social por ser delincuente”, dijo ante la boba mirada de quienes le escuchábamos.

un amante del cine y la literatura Daniel Krauze (Ciudad de México, 1982) es escritor y guionista. Estudió la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Escritura Dramática en la Universidad de Nueva York (NYU). Además de su trabajo como guionista de televisión, es el autor de los libros de cuentos ‘Cuervos’ (2007) y ‘Fiebre’ (2010), ambos publicados por Editorial Planeta México. Su primera novela, ‘Fallas de origen’, ganó el Premio Letras Nuevas 2012. ‘Tenebra’ es su segunda novela y la primera que se edita en España.

En ‘Tenebra’ Krauze nos presenta la vida de Julio Rangel y Martín Ferrer. El primero, el joven sin escrúpulos a la sombra del corrupto senador Óscar Luna Braun, uno de esos expertos en atravesar puertas giratorias para mantenerse impune. El segundo es un abogado perdedor que ha visto como tras la caída en desgracia de su familia sólo le queda un objetivo:la venganza contra el mismo senador Luna que arruinó a su abuelo y por ende a su padre condenándolo a una vida de exiliado en una isla del Caribe mexicano sin el encanto de Cancún.

Krauze reconoció que su novela no es un “thriller a la gringa” porque de ser así al final habría que “atrapar al malo. Y eso en ‘Tenebra’ no sucede porque es imposible acabar con la corrupción en la política mexicana”.

Krauze comentó, casi finalizando la presentación de su libro, que tiene una teoría sobre esa maldad impune que sobre vuela la historia. “Creo que un lugar engendra y atrae a gente de esas características, que un lugar corrupto engendra y atrae a gente así. La maldad está de manera inherente en el ser humano. México se ha vuelto eso y la política mexicana es el epicentro de esa maldad”.

La salga: Kenzie y Gennaro, la pareja de Dennis Lehane

Dennis Lehane es uno de los nombres propios de la novela negra. Desde que varios de sus títulos fueran llevados al cine con gran éxito (’Mystic River’, ‘Shutter Island’...) su cotización subió como la espuma hasta convertirlo en un autor y guionista muy codiciado. Más aún cuando participó en series de culto como ‘The Wire’. Sin embargo, además de todo eso Lehanne también quiso tener su propia saga detectivesca. Y para ello pensó que a su hombre duro, Patrick Kenzie, le vendría bien una compañera que le diera réplica. Así nació Angela Gennaro. Pero Gennaro no es una dama cualquiera. Ha estado casada durante 12 años con un maltratador, además su abuelo perteneció a la Cosa Nostra y su padre desapareció cuando era niña. Un cóctel explosivo. Más aún si se une con un Kenzie que vio como su padre lo maltrataba a él y a su madre en una Boston hermosa pero corrupta.

RBA es la editorial encargada de publicar en España los libros de Lehane, que ha escrito varias novelas magníficas teniendo como protagonistas a esta atractiva pareja que incluso ha sido llevada al cine, lo que nos ha permitido ver a Casey Affleck como Kenzie y Michelle Monaghan como Angela. Cualquiera de sus títulos son recomendables, pero quizá no vendría mal empezar por el primero de ellos: ‘Un trago antes de la guerra’.