Todas las actividades paralelas del II Festival de Cine Generamma en Chiclana

El Festival de Cine Realizado por Mujeres da a conocer las actividades paralelas incluidas en la programación de su II edición, donde el público participante y sector profesional podrá disfrutar de encuentros de lo más diverso, como una mesa de experiencias y buenas prácticas para impulsar los proyectos de las creadoras, el Día de las actrices con un casting por la igualdad, master class con destacadas profesionales de la industria audiovisual o un espacio de networking con directoras de casting y representantes.

Una de las jornadas imprescindibles de esta edición será el Día de las Actrices, una actividad pionera cuyo objetivo, en palabras de la directora del Festival, Oliva Acosta, es "deconstruir el concepto de alfombra roja", para que las profesionales de la interpretación ocupen su lugar como grandes protagonistas dentro del festival y generar un espacio tangible donde compartir las necesidades de la profesión. Esta jornada está compuesta por un casting por la igualdad, un espacio de networking y un encuentro con actrices andaluzas.

El Casting por la Igualdad busca nuevos talentos interpretativos y servirá como pretexto para una sesión de formación en torno a la interpretación como profesión, a cargo de las actrices y profesionales de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA). A través del aprendizaje y la reflexión, las personas participantes conocerán la realidad cotidiana de las trabajadoras de este sector, la diversidad de roles que intervienen en un rodaje, el proceso de realización de un casting o los motivos de selección de intérpretes para un personaje. Esta actividad participativa está dirigida al alumnado y profesorado de los institutos de Chiclana y de las escuelas de teatro de la zona, previa inscripción.

La jornada seguirá con un espacio de networking que busca visibilizar y conectar a las actrices de AAMMA con directoras de casting, representantes, directoras y productoras. Para ello, se realizarán rondas de reuniones profesionales one to one entre las diversas participantes. Para culminar este día, se realizará un Encuentro con las actrices andaluzas, una jornada abierta al público de convivencia con actrices y profesionales del ámbito de la interpretación de AAMMA, que tendrá lugar en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

Las master class son otras de las apuestas fuertes de esta edición. Clases magistrales donde ponentes de primer nivel compartirán las claves necesarias para enfocar mejor proyectos profesionales, desde la narrativa o el marketing creativo. Estas sesiones son fundamentales para profesionales del audiovisual, pero también para todas aquellas personas que quieran aprender herramientas y discursos para potenciar proyectos de cualquier sector.

Así, Susana Casares, directora de cine, responsable del equipo de Grow Creative en Netflix España y ganadora de un Emmy, explicará las claves de los 'pitch' (discursos que sirven para presentar un proyecto) con el fin de ayudar a las asistentes a encontrar la forma de captar el interés de inversores y financiadores. Además, su dilatada experiencia como coordinadora de proyectos en productoras como Mediapro, Movistar+, HBO o Gaumont contribuirá a enriquecer de forma notable esta master class.

Por su parte, Gloria Bretones, directora y gestora de proyectos audiovisuales y culturales, conectará al público con el mundo del marketing creativo. Los más de 20 años de trayectoria de Bretones, así como su experiencia al frente de la distribuidora cinematográfica independiente Begin Again Film, servirán para ilustrar su ponencia con ejemplos prácticos de la realidad actual que atraviesa el sector audiovisual.

Además, el programa de actividades paralelas contará con una Mesa de experiencias y buenas prácticas (exclusiva para socias y público especializado) para acercar las cinematografías de las autoras y directoras de la francofonía a las de la ribera del Mediterráneo y el Atlántico. En esta mesa, clave para entender el éxito del cine vasco o catalán y la importancia del trabajo asociativo como motor de impulso, participan las asociaciones Dones Visuals (Cataluña), Hemen Elkartea (País Vasco) y el festival Film de Femmes Mediterranée (Francia). Está actividad se desarrolla con el apoyo del Institut Français en Andalucía.

En el contexto del 10º aniversario de AAMMA se llevará a cabo una master class con Mariana G. Roberts, gestora, directora y maestra de teatro, que hablará sobre principios de liderazgo y participación en un colectivo feminista y de su experiencia en proyectos como la coordinación del Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas (FIT-Cádiz).

Estas actividades paralelas del II Generamma se llevarán a cabo en distintos espacios de la ciudad como el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, la Fábrica de la Luz, El Palenque y Atenas Playa, del 7 al 11 de septiembre. Su objetivo es completar la programación del festival, compuesta por seis largometrajes y dos programas de cortos, y contribuir a impulsar la trayectoria de posibles cineastas en Andalucía.

Generamma 2022 es un festival organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA); con la financiación de la Diputación de Cádiz (Área de Igualdad), subvención del Ayuntamiento de Chiclana, patrocinio de Fundación la Caixa y apoyo del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, Fundación SGAE, Consejo Audiovisual Andaluz y el Institut Français.