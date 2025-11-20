Toda una vida

Hay muchas historias, multitud de biografías que nos pasan inadvertidas. Es lógico.

Afortunadamente, existen artistas que, como el dúo formado por Virginie Augustin y Hubert, nos llevan de la mano hacia la narración de la vida de una mujer extraordinaria. Probablemente no os suene su nombre, Marion Barbara Carstairs, pero una vez hayáis disfrutado de este cómic, de haber viajado junto a ella, y conocido a todas las personas con las que relacionó y muchas a las que amó, alucinaréis ante una existencia tan increíble.

Ficha Joe La Pirata Dibujo: Virginie Augustin Guion: Hubert Tapa blanda Blanco y negro 226 págs. 27,90 euros Ediciones La Cúpula

La pequeña Marion (o Tuffy, como a ella le gustaba que la llamaran), hija de una mujer que cambiaba de marido como de abrigo, ya dio claras señales de una rebeldía, lo que provocó que su madre la ingresara en una prestigiosa escuela para señoritas, pensando que ese fuego que ardía en su interior acabaría por extinguirse.

Craso error.

Allí, rodeada de muchachas de su misma edad, y en total libertad, pese a las restricciones de un lugar como ese, conoció por primera vez el amor, y vaya si lo practicó.

Tras esta etapa de 'aprendizaje', Marion, a la que todos conoceremos a partir de ahora como Joe, se traslada a New York, donde se labrará una reputación, y será una presencia exigida en toda buena fiesta, viviendo las noches de la gran manzana y comenzando una lista de amantes que, con el paso del tiempo, se convertiría en casi eterna.

Por supuesto, en aquellos tiempos, su condición sexual no fue aceptada por todos, pero la decidida protagonista de esta biografía en viñetas miraba hacia otro lado, seguramente esbozando un comentario irónico o, si la situación lo planteaba, tal vez usando los puños.

Curtida entre las explosiones y heridos de la Primera Guerra Mundial, Joe tendrá un gran gusto por la velocidad y el mar, por lo que vamos a ver cómo con suma habilidad se convertirá en un hábil piloto de lanchas de carreras, ganando infinidad de premios.

Como os decía anteriormente, su existencia vendrá marcada por la infinidad de relaciones que tendrá, pero la única que le durará para siempre, acompañándola en los buenos y malos momentos, será la de una curiosa figura, Tod Wadley. Y no, no fue una persona, sino un muñeco al que Joe trataba como si fuera real.

Millonaria, dueña de una flota de taxis, capitana de barco, propietaria de una isla donde recreó una sociedad que rozó la perfección, amante de la mítica Marlene Dietrich, piloto de avión… En la vida de esta increíble mujer no hubo momento para el aburrimiento, y vamos a ser testigos de excepción gracias al increíble trabajo que ahora llega a las librerías de la mano de Ediciones La Cúpula, que edita un volumen en el que la dibujante Virginie Augustin, cuyo arte, muy influenciado por su etapa laboral en el mundo de la animación, le viene como anillo al dedo a la narración, donde también brilla el talento del desaparecido Hubert, guionista con una fértil trayectoria, que supo resumir con fidelidad y genialidad toda una existencia.

En fin, si buscáis conocer la vida y trayectoria de una mujer increíble, no dejéis pasar la lectura de este cómic.