Un ‘thriller’ filosófico en el mundo que viene

Dicen algunos críticos que lo malo de la novela negra es que hay sobreabundancia de títulos. Pueden tener parte de razón. Sin embargo, lo bueno es que en esa amplia paleta de posibilidades, de vez en cuando, encontramos un título que supone todo un descubrimiento, un regalo para los sentidos. Eso es lo que nos ha ocurrido con El rumor y los insectos, editada por Tusquets.

La novela no sólo es ambiciosa en su construcción y en su estilo narrativo sino en su temática. Ignacio Ferrando, su autor, realiza un espléndido ejercicio de literatura, como queriendo demostrar que el género negro, que la intriga, no tiene por qué estar reñido con la calidad del texto. En su obra hay ritmo, trepidante a ratos, hay personajes potentes, plantea un juego mental que, por momentos, no sólo confunde al lector sino a los propios personajes, a caballo entre dos mundos, entre dos épocas.

Porque El rumor y los insectos parte del suicidio, ¿inducido?, de tres niñas a manos de una cuarta en un pequeño pueblo alemán. Son los años 80 y el suceso conmociona al país. Con un aire entre la distopía y la ciencia ficción más clásica, Ferrando nos va descubriendo, a cuentagotas, quienes son los villanos en una historia que te atrapa y llena de giros inesperados.

En la reseña que realiza la propia editorial aclara que la trama de la novela gira en torno a una gran corporación, que propone a un reconocido antropólogo un experimento. La empresa ha recreado la vida de una aldea de los años 80 enclavada en un inaccesible e idílico valle del sudoeste alemán. La mayoría de sus pobladores son androides en apariencia indistinguibles de los humanos. En esa instalación, la existencia parece fluir al margen del resto del mundo, pero el protagonista deberá resolver el suicidio ritual de tres adolescentes que se repite de modo invariable sin un motivo que lo justifique. Para el profesor, ninguna máquina se suicidaría por decisión propia y, por tanto, resolver el enigma de su muerte, supondrá borrar definitivamente —o no— la barrera que separa a los hombres de las máquinas. También tendrá que lidiar con las dudas acerca de su propio pasado y de si lo que está sucediendo es real o forma parte de una representación. “El rumor y los insectos es un trepidante thriller filosófico en el que su protagonista nunca pisa terreno firme”, dicen desde Tusquets.

La novela de Ferrando es uno de los grandes títulos de la temporada, y no sólo por su originalidad, también por las dudas filosóficas que plantea a una sociedad que empieza a descubrir las posibilidades de la Inteligencia Artificial y se adentra en un terreno desconocido. Y cualquiera sabe qué se encontrará.

La recomendación: ‘El santo de Villalobos’, otra buena intriga de Pascual Martínez

Pascual Martínez nos cautivó con su primera novela, La patria de los suicidas, editada por Siruela en 2021 y que, entre otros galardones, logró el VIII Premio de Narrativa del Ateneo Riojano. El sargento de la Guardia Civil, Ernesto Pitana, vuelve a ser el protagonista de esta novela que nos presenta una buena intriga y que lleva por título El santo de Villalobos.

Porque, pese a llevar cerca de medio año al mando del cuartel de Iznájar y haber resuelto un crimen que le ha encumbrado dentro del cuerpo, Pitana, no logra adaptarse a su nuevo destino. Y para complicar aún más su existencia, en la madrugada del día de Reyes, aparece en la playa de Valdearenas el cuerpo sin vida de Martín Urquijo, un curandero más conocido como el santo de Villalobos —en referencia a la aldea de Alcalá la Real donde residía—, heredero de una legendaria estirpe que ha obrado milagros en la zona des­de el siglo XIX.

En una áspera tierra de olivos, un mundo ancestral en el que nada ni nadie es lo que parece, el sargento Pitana —junto a la cabo Montero y su peculiar y heterogéneo equipo— se hará cargo de la investigación y tendrá que lidiar, desde el comienzo, con la apremiante sed de justicia de los fieles del santo y con la singular idiosincrasia, a caballo entre la tradición, la desconfianza y la devoción religiosa, de los habitantes de la comarca.