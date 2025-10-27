El teléfono negro vuelve a sonar

La ficha ** 'Black Phone 2'. Terror. Estados Unidos. 2025. 114 min. Dirección: Scott Derrickson. Guion: C. Robert Cargill, Scott Derrickson. Música: Atticus Derrickson. Fotografía: Pär M. Ekberg. Intérpretes: Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Miguel Cazarez Mora.

Scott Derrickson debutó mediocremente con Hellraiser V: Inferno hace ya un cuarto de siglo. Como si fuera el anuncio de una filmografía dedicada a remakes y secuelas, prosiguió con la interesante El exorcismo de Emily Rose (2005) y una revisión fallida del clásico Ultimátum a la Tierra (2008), para remontar con las eficaces y efectistas Sinister y Líbranos del mal (2012), la aceptable incursión en el universo Marvel Dr. Strange (2016) y la agobiante Black Phone (2021), basada en un relato corto de Joe Hill, hijo de Stephen King, que ahora estira sin añadirle nada interesante.

El teléfono negro desde el que en la película anterior los niños secuestrados y asesinados por un siniestro tipo con máscara demoníaca llamaban desde el más allá a la nueva víctima para ayudarle a huir, vuelve a sonar ahora en los sueños de la hermana del protagonista de la primera entrega, que había logrado cargarse al secuestrador. Como este curioso teléfono pone en contacto el mundo de los muertos con el de los vivos, quien ahora habla por él es la espantosa criatura de la máscara que, como es lógico, quiere vengarse de quien lo mató.

Lo propuesto en la primera película, que funcionaba muy bien, se explota aquí con un exceso de explicaciones, de atado de nudos que en aquella quedaron sueltos (hasta con flash backs que saltan muchos años atrás), de explicitud en la representación de la violencia y de carácter más burdo en los sustos. No alcanza el lúgubre y opresivo tono claustrofóbico de la primera, derivando hacia los territorios de las películas de terror de los 70 y los 80 en los que reinaron Wes Craven o John Carpenter.