Sobre la vida misma, en su compleja sencillez y simple grandeza. Ahí radica el secreto del alcance de las melodías de Taburete, una de las revelaciones de la música española de los últimos años. Como explica el guitarrista de la formación Antón Carreño, en los temas tratamos "las cosas que nos pasan normalmente. Es cierto que en los primeros discos nos centrábamos más en hablar de la fiesta con los amigos, incluso citábamos sus nombres, pero en este último hay espacio también para la melancolía. No vamos a hablar de la joda todo el rato", confiesa.

Un álbum publicado el pasado año, Madame Ayahuasca, que les trae esta noche al escenario principal del Concert Music Festival de Sancti Petri, a partir de las 22.30 horas. La gira de presentación de este trabajo pasa por ser, según la información oficial publicada por el grupo, la más espectacular y ambiciosa en la carrera de la banda liderada por Willy Bárcenas e incluye nueva escenografía y un espectáculo de dos horas de duración.

"Hay un salto de calidad en la forma en que tocamos y eso se nota en los directos. El concierto está formado por capítulos en los que una narradora explica una pequeña historia, con unos visuales muy chulos y vamos a tocar prácticamente todo", expone el guitarrista de la banda.

La gira que están desarrollando cubre España y parte de Latinoamérica, una tierra a la que le deben mucho musicalmente hablando en sus trabajos. Explica Antón Carreño que "intentamos mezclar estilos, probar cosas nuevas. Incluimos cumbia, coros cubanos, rumba, las trompetas de siempre y nuestras canciones más pop. No nos ponemos un límite. En España nos gustaría mantenernos como estamos y en América replicar el fenómeno de aquí. Es lo que más ilusión nos hace". El tour "finaliza en España en septiembre. Pararemos antes de sacar el siguiente disco", dice el músico.

De su paso por la cita chiclanera del Concert Music Festival el integrante de Taburete destaca que "tenemos muy buenas referencias del festival. Nos apetece venir mucho aquí y compartir cartel con artistas como Izal, Hombres G y otros nombres muy grandes. Además, hemos recibido mensajes de gente que viene al concierto. Hace mucho que no venimos por aquí".

Del público que irá a disfrutarlos esta noche y que les sigue con admiración, Antón Carreño comenta que ha sufrido una evolución con el paso de los años, desde que la formación se diera a conocer en 2015. "Al principio era sobre todo un público de nuestra edad, pero con este último álbum se ha diversificado. A los conciertos van desde niños muy pequeños hasta matrimonios de cuarenta años que vienen acompañados de sus amigos. Hay de todo. También lo hemos comprobado en el festival Starlite, en el que recientemente hemos actuado".

Porque, al igual que ocurre con la vida misma, Taburete se nutre del cariño incondicional de su base de fans pero también recogen y asumen las críticas de sus detractores. Dedicado a ellos se encuentra en su página web un 'Rincón del hater', un formulario de contacto con el grupo en el que el seguidor puede "descargar toda su ira". Carreño explica esta opción: "La tenemos desde el principio. Todo el mundo que tiene una proyección pública tiene sus haters, pero ninguno de ellos se ha atrevido a decirnos nada a la cara nunca", revela.

Unos mensajes nada edificantes que contrastan claramente con los que Taburete quieren transmitir desde el altavoz que concede la música pop de masas. "Somos conscientes de que la gente nos sigue y deseamos transmitir un mensaje de normalidad, de un grupo de amigos, y eso se nota. Lo tenemos muy claro. Si podemos dar un consejo es el de cuida a tus amigos, aprovecha los momentos que vives con ellos y diviértete".

Además, Taburete aseguran no cortarse con las letras de sus canciones en ningún momento haciendo gala de esa "irreverencia bien entendida" que le adjudicaba a Willy Bárcenas uno de los componentes de Café Quijano, con los que ha colaborado el líder de Taburete, en una reciente entrevista con este periódico. "Decimos lo que queremos aunque Taburete no hacen canciones protesta pero respetamos a los artistas que se dedican a eso. La música para nosotros es diversión, con ella no vamos a reivindicar asuntos políticos ni nada parecido", afirma Antón Carreño.

La diversión, desde luego, parece que va a estar asegurada en el espectáculo de esta noche en Sancti Petri a través de las letras frescas, directas y contagiosas de Taburete. Una fuente de inspiración que nace de la vida misma en toda su simple grandeza y compleja sencillez.