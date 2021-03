Un siglo de historia en una novela negra

"No voy a engañarte, todo lo que has oído sobre mí, y aún lo que no has oído, es cierto: secuestré a Martin Pearce, lo metí en el maletero de mi coche y conduje más de mil kilómetros hasta la Casa Grande. Una vez allí lo torturé durante tres días con sus largas noches y el 11 de noviembre de 2010 lo maté disparándole dos veces en la cabeza. Después llamé a la policía y me senté a esperar”.

Así arranca Víctor del Árbol su última novela, ‘El hijo del padre’, editada por Destino. Uno de los grandes del género negro en nuestro país, autor de culto en Francia y cuyas obras se han traducido a numerosos idiomas, se permite en esta ocasión asumir el riesgo que supone aniquilar el misterio habitual de una novela negra al uso. Porque en la primera página ya nos cuenta que Diego Martín se cargó a Marin Pearce, y lo sabemos de primera mano puesto que es el propio protagonista quien lo narra en primera persona en un cuaderno de notas que utiliza la Unidad de Evaluación Psiquiátrica judicial para decidir si Diego actuó con premeditación o si lo hizo en un momento de enajenación. ¿Está Diego loco o solo finge para eludir una dura condena? El lector, a través de su propia confesión, deberá decidir. Pero ojo con las trampas de la verdad y la mentira.

Del Árbol construye una estupenda novela que no pierde un ápice de intriga y en la que el narrador nos hace viajar a un tercer plano temporal, llevándonos a un pasado remoto hasta la juventud del abuelo Simón o a las peripecias de su padre Antonio en los albores del siglo XX.

A través de sus personajes, Víctor del Árbol retrata los claroscuros de la historia española del siglo XX sin escatimar los crímenes impunes.

De mosso d’esquadra a escritor. Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) fue mosso d’esquadra desde 1992 hasta 2012 y cursó estudios de historia. Es autor de novelas como ‘La víspera de casi todo’, premio Nadal en 2016 o de ‘Un millón de gotas’ (ganadora en 2015 del Grand Prix de Littératura Policière en Francia y uno de los libros más destacados del 2021 según Publishers Weekly). En Francia tiene un éxito arrollador, hasta el punto que en 2018 fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras. Sus libros son traducidos a varios idiomas.

Porque Diego Martín es hijo de inmigrantes extremeños llegados a Barcelona en la década de los 50 dejando atrás un pasado tormentoso. De puertas afuera tiene prestigio, dinero, es un hombre hecho a sí mismo, con un matrimonio idílico y una vida envidiada. Pero, en realidad, ¿quién es Diego Martín? Puede que ni él lo sepa. Incapaz de liberarse de su pasado, Diego se está convirtiendo en aquello que más odia: su padre. Hasta que una mañana de julio de 2010 recibe la llamada de su hermano Octavio desde Badajoz anunciando que su progenitor, al que no ve desde hace casi veinte años, ha muerto.

Será allí en Extremadura donde Diego se reencontrará con viejas heridas e indagará en un pasado lleno de cicatrices y donde abundan los fantasmas.

Estamos ante una novela coral en tres tiempos que confirma a Víctor del Árbol como uno de los autores más pujantes de la narrativa española actual. A lo largo de la obra, a través de diferentes tramas secundarias, Del Árbol nos hablará de la guerra civil, de la División Azul, de anarquistas, de aquella inmigración tremebunda y dolorosa, de crímenes sin castigo y hasta de los años de la Transición. Y todo ello sin perder el hilo conductor de una gran novela negra.

La saga: 'El cuarteto de Öland’, cuando ser escandinavo es lo de menos

En nuestra sección bautizada como La saga esta semana no traemos propiamente dicho a un sabueso con diferentes casos sino a un cuarteto de libros escritos de manera magnífica por un autor escandinavo cuyo estilo es muy norteamericano. Hablamos del sueco Johan Theorin. Se trata de cuatro novelas, ambientadas en las diferentes estaciones del año, y en las que un servidor no sólo ha disfrutado con el suspense sino que hasta ha sentido miedo. Eso ocurre por ejemplo con ‘La tormenta de nieve’, que en algunos momentos dan ganas de soltar el libro, encender todas las luces de la casa y buscar debajo de las camas. Hablamos de novela negra nórdica pero sin los estereotipos más trillados que han sobrealimentado el mercado español desde el boom de la saga Millenium. Antes que ‘La tormenta de nieve’, Theorin abrió el fuego con ‘La hora de las sombras’, ambientado en otoño. Luego siguieron ‘La marca de sangre’, en primavera y ‘El último verano en la isla’ en verano. Todas ellas son espléndidas y tienen como común denominador que la acción se sitúa en Öland, una isla báltica adonde Theorin, nacido en Gotemburgo, viajaba junto a su familia de pequeño. Allí, en un ambiente solitario, tienen lugar sucesos que permiten a nuestro autor dar rienda suelta a unos textos inquietantes que no caen en tópicos. Si aún no lo conocen, no pierdan un segundo en darle una oportunidad. No les defraudará.