Saquen los sombreros. Certifiquen el nuevo festival de la provincia de Cádiz con el sello barriero. Que llega "el sastre hecho desastre con la aguja bañada en sal". Selu Figuereo, El Barrio, inaugura hoy el Concert Music Festival en Sancti Petri. Casi nada...

-Toca la tierra, ¿es un poco más especial este concierto?

-Claro que sí, es un reto, pero a mí me gustan los retos porque te hacen crecer. Pero también te reconozco que, como siempre que canto en mi tierra, estoy más nervioso de lo normal, me entra un poco de ansiedad por la responsabilidad que supone, porque no sólo son caras de Cádiz las que veré cuando mire hacia abajo, también sé que hay mucha gente de Málaga, de Madrid y de otros puntos de España que quieren ver a El Barrio cantar en su tierra, porque saben que es algo especial.

-Inaugura un nuevo festival en la provincia, ¿cómo valora esta iniciativa?

-Yo me alegro muchísimo que un montaje de la categoría del Concert Music Festival se celebre en nuestra provincia, con un pedazo de cartel impresionante, con mucho caché y con un marco incomparable como es un poblado marinero abandonado con el mar al lado, el castillo enfrente y la luna... Escuchar ahí Las costuras del alma en armonía con ese entorno, vamos a formar una buena...

-¿Cómo va esa gira de 'Las costuras del alma'?

-Súper apoteósica. Los conciertos llenos. Lo que pasa que ahora entramos en otra etapa, ya la parte sin techo, como digo yo. Hasta ahora hemos hecho todo techado y ya empezamos al aire libre que es algo que a mí me gusta mucho porque te da una acústica muchísimo mejor porque no hay rebote, te sientes más realizado, te echa adelante y puedes modular sin que haya acoples. Para mí está resultando un pedazo de gira enorme tanto la de invierno como lo que llevo de la de verano.

-¿Suele ser el repertorio diferente de una y otra?

-Sí, uno busca otras canciones más pegadizas y con la batería más arriba. Así que rescatas temas como Ángel malherido, como Nos fuimos pa Madrid y terminar, eso sí siempre, con los cohetes, con el himno barriero.

-¿Músicos que lo acompañan esta noche?

-Músicos que son familia, Anye Bao a la batería, al piano Fernando Huevo, al bajo Manolo Nieto, a los coros Yona Luna y Raúl Obregón, percusiones de Javier Katumba, a la guitarra flamenca Pelu Monje y en la eléctrica y acústica, a mi izquierda Antonio Reina y a mi derecha Domingo Gómez. Los músicos te dan musicadas y los músicos que se hacen familia te dan música y amistad. Te dan apoyo. Qué te digo..., si un tercio te da una ronquera te sale una voz por la derecha que te dice, "¡vamos allá, vamos a echarle cojones ahí!". Y eso es lo que de verdad te hace cantar y te hace tirar adelante.

-¿De quién se acordará los minutos antes de pisar el escenario de Sancti Petri?

-De un nombre muy especial: Juan Figuereo Fernández, ese será para mí la estrella que me guiará para cantar. Mi tío que se ha ido hace un mes y pico y era muy barriero, muy barriero pero yo sé que mañana voy de la mano de él.

-Hay un rumor rondando por ahí que apunta a que tras la gira de este disco usted hará un parón

-Voy a pegar un paroncito pero para escribir el siguiente disco. Es que si no me paro no puedo escribir, es más, es que estoy girando y estoy componiendo ya.

-Vale, vale... Pero nada de retirada, ¿no?

-A ver, sin ser trágicos, pero realmente te digo que no voy a morir con las botas puestas, que como un buen yogur que soy, también tengo fecha de caducidad (bromea el músico a mandíbula batiente). Tengo 48 años y es verdad que cada vez que termino un disco siempre digo, éste va a ser el último, pero luego siempre me pico y llega otro. Al final no puedo estar encerrado en mi casa, de hecho, me he comprado un Magia borrás para pasarme a la magia y cuando no tengo conciertos dar otros espectáculos por ahí (vuelve a guasear Selu Figuereo). Total, que sí, que habrá próximo disco, de verdad.