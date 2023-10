El sector audiovisual se da cita en las jornadas de industria del South Series en Cádiz

La primera edición del South International Series Festival, que tendrá lugar en Cádiz del 6 al 12 de octubre, acogerá unas jornadas dedicadas a la industria audiovisual que atraerán a un centenar de profesionales para analizar la situación actual del sector y sus posibilidades de desarrollo. Más de 75 actividades compondrán este programa, que entre otras cosas pretende aprovechar “la imagen e idiosincrasia de Cádiz para convertir la ciudad y la provincia en un foro de industria atractivo, divertido y eficaz distinto a la institucionalidad de otros mercados”, según sus responsables.



Uno de los apartados más atractivos de estas jornadas será sin duda el titulado 'Un café con', que arrancará el día 9 a las 9.15 con 'El éxito de las series en español'. El testimonio de un creador, protagonizada por el productor y showrunner Daniel Écija conversando con la redactora de TV Natalia Marcos. El día 10, a las 9.00 horas, 'Hacer series en español' en los Estados Unidos pondrá a conversar a Guillermo Escalona con el productor y director José Luis Acosta. Finalmente, el día 11, a las 9.00, 'El auge del español y el éxito global del audiovisual en español' correrá a cargo de Guillermo Escribano, y será presentado por Joan Álvarez, director del festival South Internacional Series Festival.



Además, el apartado Paneles acogerá mesas y ponencias grupales de expertos sobre contenidos especializados. Así, el 9 de octubre, a las 9.00 horas, 'The value of International deals in the audiovisual industry' reunirá a Laura Miñarro (Buendía), Anxo Rodríguez (Espotlight), Chris Albrech (Rubicon Global Media) y Elsa Huisman (Cabinet 111, Studio 112) moderados por Iban Díez (Menta), mientras que a las 10.00 horas el panel titulado '¿Qué contenidos buscan las televisiones y las plataformas?' hará lo propio con Susana Herreras (Movistar), Ana Bustamante (Mediterráneo), José Pastor (RTVE), Beatriz Campos (Studiocanal), Ricardo Cabornero (Amazon), Montse García (Atresmedia) moderados por el productor y periodista Toni Garrido. Ese mismo día, a las 17.00 horas, Amma/South Women contará con Ana Graciani, Ángeles Reiné y Rocío Sepúlveda con la guionista Isa Sánchez oficiando como moderadora.



El día 10 de octubre (11.00 horas), bajo el título Production of Series in Saudi Arabia. International Co-productions and growing strategy, Redah Al Haidar y Osama Al Kurayji, de Hakawati, y la actriz, directora y productora María Bestard conversarán con la productora Ana Beatriz Rodríguez como moderadora. A las 17.00, Turismo para seriéfilos: de la pantalla al destino acogerá una charla de Piluca Querol (Andalucía Film Commission), Mike Villanueva (Castilla-La Mancha Film Commission) y Raúl Torquemada (Madrid Film Office) moderados por Ana Alonso.



Este programa de Paneles concluirá el día 11 con Film Commission Rodar en Series, a las 13.00 horas, con Alfonso Blanco, director general de Portocabo, el director Chiqui Carabante y la directora de la Andalucía Film Commission, Piluca Querol; a las 17.00 horas Del videoclub al set contará con la participación de Álvaro Ariza; y a las 18.00 horas, La producción de series en India, hará lo propio con Kunal Srivastava, fundador de Diorama.



Asimismo, bajo la denominación Keynotes, se celebrarán en el marco del South presentaciones desarrolladas por prestigiosos referentes de la industria de las series sobre tendencias e innovación avanzada. Este año destacará la presencia de Rémi Tereszkiewicz con una exclusiva conferencia magistral sobre cómo pueden usar los productores y los film commissioners los datos y las soluciones de marketing para vender mejor sus series de televisión y aprovechar esta oportunidad de mercado OTT. Incluirá estudios de casos en directo demostrados directamente desde la plataforma Betaseries Insights y nuestras últimas encuestas sobre los usos de OTT (pendiente por definir: tendencias de género, formatos preferidos…).



Por su parte, The Masterclass será una sección estrella en la que participarán grandes maestros de las series con sesiones especializadas para la industria que, en ocasiones, serán de acceso al público. Entre las citas programadas, destaca el coloquio del guionista y cineasta argentino Armado Bó, ganador de un Oscar como guionista del premiado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, y el director de cine, escritor y guionista Carlo Padial en torno al proceso creativo de la series de ficción, el 9 de octubre a las 12.00.



Al día siguiente, 10 de octubre, a la misma hora, Guillem Morales conversará con Jaime Alonso de Linaje bajo el rubro Dirigir series desde el Reino Unido para el mundo. Morales es un director y guionista ganador de un Bafta, conocido por su trabajo en el filme El Habitante Incierto y Los Ojos de Julia, producida por Guillermo Del Toro.



Por último, el 11 al mediodía será el turno de Cristóbal Tapia y La música en las series. Este músico y compositor chileno-canadiense es ganador de premios Emmy y Bafta, y ha participado en grandes producciones como Black Mirror o The White Lotus.



Asimismo, los jóvenes, universitarios y profesionales del sector disfrutarán de clases magistrales con los grandes profesionales de las series en el programa Campus. La primera cita será ¿Por qué hacemos series?, el 9 de octubre a las 17.00 horas, con la participación de Javier Olivares y Bruto Pomeroy. Al día siguiente, a la misma hora, la mesa. La importancia de los actores y las actrices en la valoración de las series en español estará integrada por Yolanda Serrano y Eva Leira.



En el apartado de Pitching industry sessions, se presentará This is not a murder mistery con la participación del productor Kristoffel Mertens, y Beatriz Campos de StudioCanal. Y en el titulado Creative corner, se celebrarán encuentros el día 10 a las 11.00 (Creadoras en series) y 13.00 horas (Dos creadores, una visión) respectivamente, con las directoras Patricia Font y María Ripoll y las guionistas Alba Lucío y Jelen Morales, con la periodista Mariola Cubells como moderadora; y con el director Alberto Rodríguez y el guionista y director Rafael Cobos. Por último, el día 11 de octubre a las 13.00 horas de la webserie a las plataformas, contará con la productora ejecutiva Teresa Segura como protagonista.



Los últimos avances del sector tendrán su lugar en el apartado South Lab, un espacio con actividades e importantes representantes de la innovación avanzada, las nuevas tecnologías audiovisuales y, por supuesto, la inteligencia artificial. La IA, la creatividad y los derechos de autor. Bajo el título La IA, la creatividad y los derechos de autor, debatirán Colman Gota, abogado y miembro del departamento de servicios jurídicos de Sgae; y Guillermo Escalona, guionista y productor; y Daniel Rubio Yagüe, profesor de la Escuela de IA y Big Data de IMF Smart Education, moderados por Rubén Gutiérrez del Castillo, director general de la Fundación Sgae.



Con foco en Reino Unido, país invitado en esta primera edición, diversos expertos arrojarán luz sobre cómo producir con este país tras el Brexit. El mercado africano, europeo y latinoamericano serán también centro de debate. Profesionales como Gail Egan, CEO de la productora Potboiler Productions nominada a un Óscar, los directores Guillem Morales (Inside Nr1, Templanza) o el productor de Mark Williams (Ozark), forman parte de una nutrida delegación de profesionales anglosajones de esta edición.



South Series pone también foco en África en esta edición y una nutrida representación de profesionales del sector llegarán a Cádiz para compartir su visión de negocio. La delegación africana estará encabezada por Moses Babadope, productor y distribuidor nigeriano, Mimi Bartels, directora de producción de FilmOne Studios, empresa especializada distribución y producción de contenidos audiovisuales nigeriana, el showrunner James Omokwe, director de dos de las series de televisión de Nollywood mejor recibidas en los últimos años: Ajoche (2018) y Riona (2020) o Femi Odugbemi, CEO de Zuri 24 Media, productora de contenido audiovisual con títulos reconocidos y distribuidos internacionalmente como Battleground o Brehtren, entre otros.

Además de las distintas acciones previstas, South Series centra parte de sus encuentros en analizar el estado actual de las series en español en la actual industria audiovisual. Es el objetivo principal del encuentro internacional Las series en español / El español en las series en el que participarán más de una veintena de creadores, productores y expertos para y que reunirá en Cádiz a profesionales destacados de la industria española e iberoamericana. El ciclo aborda esta cuestión desde dos puntos de vista: el fomento del español y el alcance de la creación, la producción y la distribución audiovisual. Uno de sus objetivos es, además, promover una mayor colaboración entre las producciones y los profesionales de todos los países donde está activa la industria de series en español, incluido Estados Unidos.



A lo largo de la jornada del 11 de octubre, distintas mesas brindarán la visión de profesionales como Fabia Buenaventura (ICEX), Luis Cuento (Spain Audiovisual Hub), Carlos Rosado (Presidente Spain Film Commission), Max Sanguine (Gato Grande), Paco Cordero (BTF), Manolo Cardona (Actor, director y productor), Gloria Saló (Geca), Conchi Cascajosa (Rtve), el escritor Diego Moldes, Leonardo Padrón (Netflix), el director y guionista malagueño Ramón Salazar y las guionistas Carla Guimaraes o Virginia Yagüe.La programación para la industria se completa con la presentación de El español en el mundo con Guillermo López-Gallego y Joan Álvarez, el día 9 a las 9.00 horas,Todas estas actividades son exclusivas para los profesionales de la industria audiovisual que se hayan acreditado previamente.



South International Series Festival es una iniciativa privada que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía cofinanciado con fondos europeos, Ayuntamiento de Cádiz, Diputación de Cádiz, y la participación como main media sponsor de Mediaset España. También colaboran en esta primera edición Movistar Plus+, Spain Film Commission, Fundación SGAE, Fundación Bancaria Unicaja y Canal Sur.