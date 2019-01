El poeta sanluqueño Juan José Vélez publica su último libro, titulado ‘Pasmo’

Con el título de Pasmo, acaba de ver la luz el nuevo libro del poeta Juan José Vélez Otero. Como en los últimos tiempos se ha dedicado más a la traducción que a la creación, no publicaba obra propia desde 2016 cuando salió Dióxido de carbono. Se trata en esta ocasión de una colección de sonetos editados por la Valparaíso Ediciones y acompañada por un prólogo de Luis Alberto de Cuenca, quien define el poemario como “un libro que se compone de cuarenta y cinco sonetos de forja impecable, sin una sola alteración silábica ni rítmica. Una de esas escasas series de sonetos a los que no puede ponerse pega formal alguna, porque no solo están escritos, sino que parecen cincelados con la misma precisión con que Rodin o Miguel Ángel hacían hablar a la piedra convirtiéndola en hombre o en mujer por obra y gracia de su talento”.

Pasmo es, continúa De Cuenca , “como muchos otros libros, un canto a lo humano o, lo que es lo mismo, un lamento ante la insignificancia de la condición humana (...). Es un libro duro de roer este Pasmo. Es berroqueño, compacto, granítico. Se deja uno los dientes tratando de masticarlo. Su lectura produce la sorpresa que anuncia el título, pero también el desasosiego que lleva siempre consigo la enunciación de la verdad, que es clara y nítida y, por ende, turbadora y desasosegante.”

José Jurado, ensayista y catedrático de la UCA, recuerda que “desde hace mucho tiempo” viene oyendo “a Juanjo Vélez defender la modernidad literaria del soneto”, y ahora viene a constatar “la eficacia con la que logra resolver formal, métrica y rítmicamente unos poemas, llenos de contenido”.