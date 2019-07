-Su primera vez en Cádiz como parte del cartel de Royal Hideaway Sessions. ¿Qué tipo de espectáculo trae?

-Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un sitio precioso y no puedo esperar para encontrarme con mis seguidores. El show es una celebración musical de Bill Withers a través de sus éxitos más conocidos como Lovely day, Ain’t no sunshine y Just the two of us. También estarán algunas de mis canciones más queridas como Trouble, Come to my door y Park bench people. La música es alegre e imparable, ¡es una fiesta!

-¿Quiénes les acompañarán en el escenario?

-Todos vienen de Nueva York. Marcus Machado a la guitarra, Aneesa Strings al bajo y coros y Aaron Steele a la percusión.

-La pasión por la música jazz ha crecido muchísimo en Cádiz a lo largo de los años. Algunos festivales de verano así lo constatan. ¿Está viviendo una nueva era en popularidad este género?

-Creo que sí. La gente es muy sofisticada y quiere música que hable de sus emociones. El jazz puede ser ligero y relajado, perfecto para el verano. Y puede también ser seductor y encantador, y muy profundo.

-En su gira actual va a visitar varias ciudades españolas. ¿Qué es lo que más le gusta musicalmente hablando de nuestro país?

-La pasión. España tiene una historia increíble y tradición flamenca, con sorprendentes cantantes, músicos y bailarines. Algo sin igual.

-¿Sigue a algún artista español en concreto?

-¡Colaboré con Nach en su último disco! Hicimos un tema llamado Art killer que es muy guay.

-Billie Holiday y Bill Withers son dos de sus influencias más destacables. ¿Por qué los considera tan especiales?

-Son muy directos y honestos. Su estilo es precioso, tocan el corazón. Creo que ambos son poetas.

-Aparte de los clásicos, su estilo navega a través de diferentes géneros como el jazz, r&b y soul. ¿Hay algún reto musical que le gustaría afrontar en el futuro?

-¡Uf, creo que el reto es cantar afinado! Honestamente solo quiero seguir haciendo buena música y hacer feliz a la gente. Mi próximo reto es actuar más en Hollywood.

-¿Qué tipo de música le inspira para escribir canciones?

-Me inspiran mayoritariamente las emociones y las imágenes. Caminar por una calle distinta o coger un tren para un nuevo lugar.

-¿Y la canción más especial para usted?

-Es complicado. ¡Me encanta Tenderly!

-¿Ha logrado ser el artista que siempre soñó?

-¡Más que eso! Acabo de cantar con Anita Baker la pasada semana en el festival North Sea Jazz y anteriormente acompañé a Bobby McFerrin. Algo que está más allá de mis sueños más locos.

-¿Su próximo objetivo?

-Estoy trabajando en mi próximo álbum para el año que viene, No Beginning No End 2. Va a ser una preciosa mezcla de soul, jazz y r&b. ¡Espero que os guste!