“La Roca” combate en el drama

La ficha *** 'The Smashing Machine'. Drama biográfico. Estados Unidos. 2025. 123 min. Dirección y guion: Ben Safdie. Música: Nala Sinephro. Fotografía: Maceo Bishop. Intérpretes: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten, Paul Lazenby, Whitney Moore.

Tras alcanzar la más grande popularidad gracias a lograr enormes éxitos en taquilla, los musculosos de hoy aspiran al reconocimiento crítico interpretando papeles dramáticos. Sus predecesores de la edad de oro del péplum -con el precedente de Bartolomeo Pagano, que alcanzó tal fama mundial tras interpretar a Maciste en la genial Cabiria de Pastrone que entre 1914 y 1926 lo interpretó en nueve películas- eran más modestos: Steve Reeves, Reg Park, Kirk Morris, Marc Forest, Gordon Scott o Alan Steel, la mayoría procedentes del culturismo, no aspiraban más que a los taparrabos de Tarzán o las falditas de Hércules, Maciste o Ursus.

Los Stallone, Schwarzenegger o Dwayne Johnson tuvieron más altas expectativas de reconocimiento interpretativo. El primero lo fue intentando con Cop Land, Get Carter o Rocky V, lográndolo con Creed. Schwarzenegger llevó su carrera con inteligencia gracias a ponerse en manos de directores solventes -Milius, Cameron, McTiernan, Hill, Verhoeven- que lo fueron moldeando en papeles muy distintos que iban de la ciencia ficción a la comedia. Le toca el turno a Dwayne La Roca Johnson, tan famoso luchador profesional que debutó en cine cobrando una fortuna -el actor mejor pagado de la historia en su debut ante las cámaras- que fue incrementado éxito tras éxito hasta convertirse en el actor mejor pagado de Hollywood. Con Luchando en familia (2019), en la que se interpretaba a sí mismo en una interesante recreación de la vida de la luchadora Saraya-Jade Bevis Paige, basada en un documental, inició el camino que culmina en esta película, también basada en un documental previo, en la que interpreta al luchador Mark Kerr.

Ha escogido al actor (Licorice Pizza, Oppenheimer) y director (Good Time, Uncut Gems, codirigidas con su hermano Josh) Ben Safdie para dirigirla en su primera película en solitario y a Emily Blunt como sólida compañera de reparto. El resultado, reconocido con el León de Plata a la mejor dirección en el festival de Venecia, es tan interesante como desigual. Pese a los intentos de Safdie por dar seriedad y originalidad a la puesta en imagen, sin poder evitar clichés retóricos de otras famosas obras de boxeadores y luchadores, La Roca, mostrándose como convincente actor dramático, es la razón de ser de la película. Por eso se han priorizado las luchas, no contra sus adversarios del ring, sino contra sus dependencias y sobre todo su relación con su esposa, centrando el guión más en la vida privada que en la profesional de Kerr.

Si de lo que se trataba es de demostrar que La Roca tiene capacidad para interpretar un papel de gran intensidad dramática, la película logra sus fines. Como aproximación a un universo que, pese a los millones que mueve y la fama que procura, no deja de ser sórdido, es una obra correcta que alcanza sus mejores momentos en sus zonas más oscuras.