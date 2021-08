Dsoko Fest, en su recinto portuense junto al río Guadalete, recibe el próximo sábado a uno de los grandes, el granadino Miguel Ríos. Santo y seña del rock en España, polifacético artista con una larguísima trayectoria a sus espaldas y recién cumplidos los 77 años, el cantante está de gira con Un largo tiempo, el trabajo discográfico firmado junto a The Black Betty Trio.

–Miguel Ríos vuelve a estar de gira y vuelve a la provincia de Cádiz: ¿Qué Miguel Ríos veremos en El Puerto?

–El que han visto unas cuantas ciudades desde el 7 de junio. El del Un largo tiempo, mi último disco llevado a cabo con The Black Betty Trio, los músicos con los que lo he grabado. Está siendo una gira muy gratificante, porque el formato acústico es muy agradecido. Escuchar los nuevos y viejos éxitos con ese vestido blusero, provoca gran satisfacción en el público y en nosotros.

–Ha cumplido años, 77, recientemente. Va a ser verdad eso de que el rock no tiene edad: imagino que será un lujo seguir cumpliendo años sobre el escenario.

–Bueno, puede que el rock no tenga edad, pero tiene historia. Esa historia, como toda historia humana, está llena de claroscuros que es lo que conforman nuestra esencia. Poder contar y cantar esa historia, y tener la posibilidad de transmitir las emociones que en ella se contiene es un lujo, como dice, que hace mi vida más placentera si cabe.

–Cuando vuelve a cantar, cuando decide volver a dar conciertos: ¿en qué público potencial pensaba? ¿Qué público se ha encontrado, además de los incondicionales?

–Yo he tenido que agiornare algunas de mis canciones para que cubran el amplio espectro de edades de mis mecenas. Por ejemplo: en Bienvenidos, tengo que mencionar no solo ‘a los hijos del rock and roll’, también a los nietos. Pero siendo el público el actor principal de nuestra liturgia rockera, nunca piensas en él de forma individualizada, ni por ideología, sexo, raza o condición social, sino como un ente que mueve todo. Y ahí caben todos.

–Discos, programas de televisión, libros, compromiso social... ¿Qué no ha hecho Miguel Ríos a lo largo de tan dilatada trayectoria?

–Me cuesta mucho echar en falta algo fundamental que no haya hecho, según mi gusto por las cosas y dentro de mis limitaciones evidentes. Artísticamente he superado mis propias expectativas, incluida la longevidad. Y como persona, me mantengo fiel a mi ideario y a mi clase social, en la que me siento muy confortable. Como ve, en estos momentos, estoy agradecido a la vida y a mi forma de vivirla.

–¿Si echa la vista atrás, de qué siente más orgulloso?

–No es orgullo, es alegría lo que me produce mirar por el retrovisor a lo que he hecho. Quizá lo que más valoro, sea haber adquirido el mecanismo de resistencia que motiva al corredor de fondo en el que me convertí, a partir de descubrir lo adictivo que es este oficio. Me reinventé muchas veces para poder seguir en el escenario.

–¿Cómo está viviendo esta pandemia? Desde el punto de vista profesional, pero también humano, del Miguel Ríos persona.

–Con altibajos, supongo que como todo el mundo. Está resultando una dura prueba de coherencia social y, al mismo tiempo, para el ejercicio de la política. Y un test de resistencia para el sistema injusto y desigual en el que vivimos. Como artista he corrido la suerte de mi profesión, pero desde una posición desahogada que significan tantos años en la carretera, y gracias a la gente que me ha mantenido hasta aquí. Son mis mecenas.