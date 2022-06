¿Qué ver este lunes 27 de junio en el XV Cádiz en Danza?

El Festival Cádiz en Danza, que este año cumple XV ediciones en activo en la ciudad, enfrenta la semana con una jornada articulada en cinco propuestas que responden a diferentes paladares y sentires del baile. Cinco actuaciones que nos llevan a tres enclaves diferentes de la ciudad para disfrutar de la danza a cielo abierto y bajo techo. Desde el patio descubierto del Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) a las escenas de la Sala Central Lechera y el Gran Teatro Falla.

19.00 horas ECCO. AURORA BAUZÀ & PERE JOU (Islas Baleares)

Los bailarines presentan I am (T)here, un trabajo escénico y musical sobre la relación entre el cuerpo y la voz, donde exploran nuevas formas de interacción entre ambos. A partir de la repetición de una melodía vocal, y acompañado por una atmósfera electrónica, el performer-cantante se mueve buscando un cuerpo emancipado de la voz, generando dos discursos simultáneos y alejándose de la tradición musical clásica en la que el cuerpo está silenciado y supeditado al discurso vocal. Así, la pieza, de unos 25 minutos de duración, encarna un cuerpo atrapado entre dos dinámicas, la voz y el movimiento, que evolucionan en direcciones opuestas, creando un cuerpo en tensión, un sujeto en conflicto con su propia identidad.

Aurora Bauzà y Pere Jou son compositores, intérpretes y creadores de las artes escénicas. El objeto central de su investigación es la voz humana y su relación con el cuerpo, el movimiento y el espacio. Su trabajo se influencia de su formación como músicos clásicos, así como del trabajo de artistas como Alessandro Sciarroni, Maud le Pladec, Sol Picó, Pere Faura o Ça Marche, con los que han trabajado como intérpretes o compositores.

Desde 2019 han sido artistas residentes de Graner Centre de Creació (Barcelona), Can Gassol (Mataró), L’Estruch (Sabadell), InTeatro Villa Nappi (Italia) y Festival TNT (Terrassa). I am (T)here fue su primera creación, a la que siguieron We are (T)here, así como la pieza de creación comunitaria Aquí i no allá.

En 2020 recibieron el Premio de la Crítica catalana a mejor música y en 2021 el Premio de las Artes Escénicas del Instituto Valenciano d Cultura a la mejor música.

19.00 horas. ECCO. LASALA (País Vasco)

Tras la actuación de Bauzà y Jou, la compañía de danza contemporánea de Judith Argomaniz presentará Alive, una pieza de 14 minutos (recomendada a partir de 10 años) que nos habla de traspasar los límites, de romper con lo establecido, de la libertad de elección de una mujer aun con el peso de lo heredado y lo aprendido, de vivir la vida que cada una elija, la que desee, sea la que sea.

Con Alive, una coreografía de LASALA- Judith Argomaniz interpretada por Garazi Etxaburu y Paula Montoya, la compañía llega a Cádiz en el año de su décimo aniversario. Desde su creación en 2012, es conocido que ha generado un lenguaje físico muy propio con una estética actual queriendo reflejar las inquietudes del equipo. Un recorrido intenso y enriquecedor que le ha permitido lograr un lenguaje coreográfico consolidado, sello indiscutible de la compañía.

LASALA ha sido invitada a múltiples festivales nacionales como por ejemplo, Madrid en Danza, dFERIA, Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, Fira Tàrrega e internacionales como por ejemplo, SZiget Festival en Budapest, Dance round table en Taiwan, Quatiers Danses, en Montreal, Le Temps D ́aimer la Danse en Biarritz donde han llegado las ondas del proyecto coreográfico.

20.00. Sala Central Lechera. IVONA. PABLO GIROLAMI (Italia)

La compañía Ivona llega a la sala de la plaza Argüelles con T.R.I.P.O.F.O.B.I.A, una pieza de 11 minutos del creador italiano Pablo Girolami donde explora en el miedo, las inseguridades y a paranoia del hombre. "El medio por el cual se forma un esqueleto tripofóbico es la geometría, que, sin embargo, solo gracias a la contribución imaginativa de la mente humana, se convierte en una puerta de entrada activa para el miedo; reflejando las inseguridades y la paranoia del hombre. Sin fondo, donde toda conciencia cae abruptamente. un miedo no es un juego fácil. Los riesgos son reales, pero el resultado vale la pena. Parece que jugar el juego implica aceptar no jugar en absoluto. Con Tripofobia elegimos aceptar el desafío, transformándonos en los parásitos. que se cuelan en sus galerías", explican desde la compañía.

Así dos cuerpos (Pablo Girolami y Guilherme Leal) se encauzan en los patrones a los que se refiere esta fobia, desenredándose entre los oscuros túneles desprovistos de aire y sazonados con elementos «ajenos» a nosotros.

Tanto en este trabajo, como en toda su trayectoria, Ivona pretende establecer una relación muy íntima con el espectador. Con su coreografía habla, cuenta su vida, sus vivencias y sus encuentros. Si bien advierte el deber de representar la realidad, su interés se dirige más a las fantasías más alienantes: una dimensión paralela donde el tiempo, el espacio y el sentimiento se alteran, dilatan o trastornan.

Galardonada con el Twain_direzioni Altre 2019, esta compañía fue seleccionada en la Vitrina de la Danza. Red Anticorpi XL. Italia-Premio del público 33 Certamen Coreográfico Madrid.

20.00. Sala Central Lechera. DUONUX (Italia)

Cristian Cucco y Alice Beatrice Carrino son Duonux, la compañía que tomará las tablas de la Sala Central Lechera tras la propuesta de Pablo Girolami con Delicious Overdose, un sueño, una metáfora visionaria y un viaje interior onírico.

"Ella emprende un viaje – seguida y acompañada por él- bajo la interminable lluvia de envoltorios de caramelos. El dulzor parece ser muy dulce hasta que llega al límite, se vuelve tóxico, abruma y le quita la energía vital. Víctima de su propia tentación, está entrando en un estado mental y físico licuado por una sobredosis glucémica. La única manera de escapar de este estado es volver a la realidad y reconectarla consigo misma", apunta la sinopsis de la propuesta.

Duonux nace de la conexión empática y artística entre ambos bailarines después de 11 años siguiendo las mismas experiencias en la formación profesional de la danza. Duonux, como una nuez, consiste en una cáscara externa con una semilla interna, visible y oculta, la síntesis perfecta de los opuestos.

Glicemia500 fue su trabajo debut y en 2020 crearon Delicious Overdose, invitada a numerosos festivales internacionales como Festival NEO- TanzOFFensive (Eisfabrik/Hannover), Craft Choreography (Viena), Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, FIDCDMX 2021, Festival de Danza de Florencia.

21.30 y 22.15 horas. En el escenario del Gran Teatro Falla. TAIAT DANSA (Valencia)

TRES de Ballet Triádico es la obra con la que las coreógrafas de la compañía Taiat Dansa, Meritxell Barberá & Inma García, afrontan el deseo de explorar las posibilidades, y la revolución visual, estética, espacial y performativa, del Ballet triádico de Oskar Schlemmer.

El término triádico está relacionado con el número tres, el más importante y dominante según Oscar Schlemmer, quien defiende que en este número comienza el colectivo, después de superarse el yo y el dualismo. En este punto trabajan las coreógrafas de Taiat, junto al coreógrafo brasileño Ismael Ivo y el francés Rachid Ouramdane, una pieza dirigida por Taiat Dansa pero coreografiada por los tres creadores, donde cada uno se encarga de una secuencia coreográfica para componer las tres partes de este ballet.

Tres bailarinas, tres coreógrafos y tres secuencias escénicas. Forma, color, espacio. Las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad. Las formas básicas: esfera, cubo y pirámide. Tres colores: amarillo, rosa y negro. Danza, vestuario y música. Todos estos son los ingredientes con los que cuenta Tres, De Ballet Triádico, de Taiat Dansa.

La pieza, fiel a la duración del ballet original, aproximadamente unos 30 minutos, puede verse en dos pases distintos para grupos de 30 personas.

Meritxell Barberá & Inma García, tituladas en Danza Clásica y Contemporánea en la ciudad de Valencia, fundan su propia compañía, Taiat Dansa, en 2003. Desde entonces han presentado sus creaciones en distintos espacios de referencia y festivales de todo el territorio nacional. En el ámbito internacional han mostrado sus obras y trabajan actualmente en países como Francia, Alemania, Italia, Turquía, Suiza, Reino Unido, Hungría, Holanda y EEUU.

Trabajan desde el inicio de su carrera, atentas al presente más inmediato, en escucha continua con el contexto ideológico, social y cultural que en general sacude al arte. Este interés por reflexionar en torno a la danza y el arte les ha llevado a trabajar siempre en espacios museísticos tanto de ámbito nacional como internacional.

Desde 2009 trabajan como coreógrafas para otras compañías del panorama nacional e internacional. De esta manera trasladan el sello coreográfico y creativo tan particular de Taiat a otras compañías de reconocido prestigio como Ballet Hispánico de Nueva York, DanceWorks Chicago, Ballet de la Generalitat Valenciana, DAF Roma o Introdans Arnhem. Para estas compañías crean piezas donde los elementos coreográficos de ambas directoras artísticas de Taiat siguen en estrecha relación con un intenso trabajo dramatúrgico que se alimenta del cine, la literatura y el arte.