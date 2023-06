¿Qué se puede ver este viernes 16 de junio en el Festival Cádiz en Danza?

El XXI Festival Cádiz en Danza encara su recta final recibiendo esta jornada de viernes 16 de junio a grandes nombres de la danza en sus teatros y espacios públicos, escenarios no convencionales para la danza.

El programa comienza en la Casa de Iberoamérica a las 18.00 horas con el segundo pase del site-specific Save the last dance for me, coreografía del prestigioso artista italiano Alessandro Sciarroni, León de Oro de la Bienal de Venecia en 2019 por los logros de toda una vida dedicada a la danza, interpretada por Gianmaria Borzillo y Giovanfrancesco Giannini, recuperando la polka chinata, una danza boloñesa de principios del siglo XX.

A continuación, hay un cambio en la programación porque el espectáculo Me fui con tu nombre de No Man’s Land Cia cambia de ubicación y, en lugar de celebrarse en la Casa de Iberoamérica, podrá verse a las 19.00 horas en la Explanada de 1812 (Campo del Sur). Esta pieza, Premio SóLODOS en Danza en Costa Rica2020, está interpretada por artistas de Ecuador, Francia y Túnez. La pieza tendrá un segundo pase en el Espacio Entrecatedrales, el sábado 17 a las 12.00 horas.

La última propuesta de esta edición de Cádiz en Danza en la Sala Central Lechera será un programa doble a cargo de la coreógrafa francesa Leïla Ka cuya compañía femenina presentará en estreno nacional, a las 20 horas, la pieza a dúo You’re The One We Love y la pieza para cinco bailarinas To cut loose, primer premio Danse élargie contest del Théâtre de la ville de Paris.

Por su parte, el Baluarte de la Candelaria también servirá como entorno para ofrecer la masterclass de la Cia. Alessandro Sciarroni, y como espacio escénico a las 21.30 horas para disfrutar de la pieza del circuito Acieloabierto 2023 UR, de la Cía vasca Haatik que obtuvo cinco candidaturas en los Max 2023.