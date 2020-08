El Festival Anfitrión concluye su edición en el escenario romano de Baelo Claudia con la obra Mujer descalza frente al mar, una poética y multidisciplinar propuesta del dramaturgo gaditano Antonio Castaño que será representada, hoy y mañana, por la compañía La Tarasca y la coreógrafa Lucía Bocanegra, bajo la dirección de Ramón Bocanegra.

–¿Qué es 'Mujer descalza frente al mar', como es su propuesta?

–El origen de esta historia fue un proceso largo, que digamos que escribí entre Cádiz y Colombia, en la costa de allí que también es Atlántico. Me situé en un mundo imaginario, un mundo donde los personajes no se ven, no se encuentran, se sienten pero no saben el uno del otro, pero sí recuerdan cosas que habían vivido juntos. Es como si se sumergieran en el mar, cada uno en su orilla del mismo mar, y empiezan a reconstruir una historia que no se sabe si realmente pasó o no pasó.

Mi relación con Sudamérica es larga. Yo era reportero y en un momento determinado decidí dejar mi trabajo de reportero y vivir allí. Y la idea surge allí por ese encuentro, porque desde pequeño me gusta América Latina. Hasta a mi hija, hace ya 36 años, le puse por nombre Andina porque me atraía todo ese universo. Ya había escrito entonces, pero no como en ese momento en el que me pude sumergir en ese paisaje tan fuerte. Allí se vive mucho la naturaleza, una relación real con el mar y con todo, cosa que nosotros en Europa hemos ido olvidando.

–Como una identificación total con lo que les rodea.

–Exactamente. De hecho, en una parte de la obra se dice: “Otoño, cuéntame cómo los árboles antes eran más grandes”. Todo es como una línea poética, pero son textos de teatro.Después del proceso, hice el texto teatral, luego un guión cinematográfico, que está inédito también, y aparte la hice también para danza, textos poéticos pero en el mundo de la danza porque me daba una libertad formal y estilística.

–¿Y cuál se verá en Baelo?

–Es el espectáculo de danza que lo hace Lucía Bocanegra, a la que conozco desde que bailó en mi casa por primera vez con cuatro añitos. Ahora tiene 25 años y es un torbellino de imaginación que se mueve mucho a nivel internacional.

–Está ella sola en el escenario.

–Sí, sola cien por cien. Pero personajes hay más de uno, aunque son como una especie de entelequias porque tienen nombres muy diversos, que es en lo que se transforma ella. Los personajes tienen nombres como Alma, Ángel, Yotetí, Tumemí, Sirena, Marinero, Jonás, La Mujer y su Playa... Es cierto que el texto es un tanto experimental. En el FIT, un profesor de la Universidad de Minessota, Luis Ramos-García, lee el texto y decide publicarlo en Estados Unidos, en español, a través de un departamento de la propia universidad. Eso fue sobre 2015, aunque todo el proceso de la obra comenzó unos diez años antes. En España se editó en Sevilla en 2017.

–¿Qué recorrido ha tenido la obra?

–En verdad ahora es cuando se va a estrenar como tiene que ser. Hicimos una presentación informal, y después hubo que suspender una por el covid. Pero estamos contentos porque se va a hacer en un lugar absolutamente mágico y maravilloso.

–Desde luego el escenario es muy especial.

–Hombre, es una joya. Y te sientes en el lugar propio, porque esta obra que se llama Mujer descalza frente al mar se va a representar en un escenario que está ante la misma playa, y ante el Atlántico en el que se sitúa mi historia. Para mí, como autor, no podía ser mejor el sitio.

–Además se reserva el teatro para nuevos lenguajes y nuevas propuestas, no solo para versiones de los clásicos.

–Eso me parece una de las cosas más importantes. Hasta ahora parecía que solo podían ir a estos espacios textos clásicos, aunque con versiones contemporáneas, y en este caso se ha dado un salto cualitativo, que cualquier obra de cualquier autor que tenga su contenido tiene la oportunidad de enfrentarse a este escenario.

–Usted ha tenido una amplia relación con el FIT de Cádiz. ¿Qué espera de la próxima edición?

–La verdad es que se sabe poco, pero los nuevos directores ya han anunciado, y a mí me parece importante, que van a contar con grupos cercanos que tengan una relación directa con Iberoamérica. Eso me parece importante: ya que no están ellos aquí, que los que están aquí conozcan su dinámica, su forma de hacer este tipo de teatro. Eso me parece bien, pero no hay mucho más que se conozca de momento.

–Una última reflexión: ¿la pandemia y las artes escénicas son malos compañeros de viaje?

–Nuestro estreno tendría que haber sido en mayo, y me alegro porque el lugar ha cambiado y el sitio es maravilloso, pero hay compañías que han tenido que cerrar, compañías que están viviendo mal, otras que han parado a ver qué pasa... Nosotros vivimos de lo que se hace a diario, pero si los teatros están cerrados no se puede hacer nada. Sí doy un apoyo grande a todos los compañeros que hemos estado en lo virtual. No me gusta nada, lo tengo que decir, el teatro no se ve a través de una pantalla, pero ha sido al menos un recurso y se ha demostrado que puede funcionar, pero todos queremos regresar a los teatros.