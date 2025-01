Las películas más esperadas de 2025: Superman se cuela en el año de Bob Dylan, María Callas y Michael Jackson

Que Christopher Reeve ha sido el Superman más icónico de la historia del cine –y de la pequeña pantalla– no es ninguna novedad. Claro que no ha sido el único, en el listado figuran nombres que van desde Tom Welling hasta Henry Cavill. Y es que las historias alrededor del hombre de acero parecen no tener fin. Su adolescencia, la relación con su padre, su romance con Loise Lane, su trabajo como periodista incansable del Daily Planet y sus confrontaciones –varias– con Lex Luthor han alimentado la supervivencia del superhéroe desde su nacimiento en 1938. Este 2025, el actor David Corenswet se pondrá capa roja y mallas azules bajo las órdenes de James Gunn en Superman:Legacy.

No es el único personaje icónico que regresará a las salas de cine. La octava –y última– entrega de Misión imposible con –como no podía ser de otro modo– Tom Cruise en el papel principal es una de las más esperadas. Otras sagas que regresan son las de Avatar y Jurassic World, cuyos universos están siendo exprimidos hasta el máximo nivel. Más allá de sagas interminables, una de las vueltas más sonadas será la de Adrien Brody con The Brutalist, la que muchos ya consideran como la película del año.

Y si hablamos de iconos no podemos dejar de mencionar los tres grandes biopics de 2025. Por un lado, la gran Angelina Jolie encarnará a la soprano griega María Callas bajo la dirección del cineasta chileno Pablo Larraín en un largometraje que lleva por título el nombre de la artista. Y de la ópera al pop. Michael Jackson volverá a nuestras vidas con Michael, una propuesta de Antoine Fuqua con Jaafar Jackson –sobrino de la estrella internacional– como protagonista. Y del pop al folk. A pesar de haber sido una de las grandes vencidas en los Globos de Oro, Un completo desconocido aborda el meteórico ascenso de Bob Dylan. Timothée Chalamet deja los desiertos de Dune y la excentricidad de Willy Wonka para sumergirse en la vida del genio de Minnesota.

Tras el éxito de Parásitos en 2019, Bong Joon-ho vuelve a la cartelera con Mickey 17. Un thriller de ciencia ficción, protagonizado por Robert Pattinson, que adaptará la novela de Edward Ashton. No será el único gran cineasta que regrese a las taquillas.

El cine español también contará con grandes títulos. Alejandro Amenábar volverá a la gran pantalla con El cautivo. Después de su miniserie La fortuna, el realizador dará forma a un episodio crucial en la vida de Miguel de Cervantes. También será el año de Albert Serra. Después de haber recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, estrenará (al fin) Tardes de soledad. Una cinta que no ha estado exenta de polémica tras su estreno en el festival de San Sebastián.

Blancanieves

Ya sabemos que Disney no se cansa de explotar ese fenómeno de los live action aunque la crítica nunca los sitúe al mismo nivel que las originales. Haciendo oídos sordos, este año le toca el turno a Blancanieves. Dirigida por Marc Webb y protagonizada por Rachel Zegler, como Blancanieves, y por Gal Gadot, como la Reina Malvada.

Fecha de estreno: 21 de marzo.

Babygirl

Nicole Kidman regresa a la gran pantalla con este drama en el que encarna a una alta ejecutiva que inicia una aventura con su joven becario. Una relación fuera del matrimonio que le permitirá abrir las puertas hacia su libertad sexual. Se estrenó en el Festival de Venecia, donde Kidman ganó la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina.

Fecha de estreno: 17 de enero.

Los pecadores

Michael B. Jordan protagoniza el primer largometraje sobre vampiros del año y vuelve a estar bajo las órdenes de Ryan Coogler en esta propuesta impregnada de terror psicológico.

Fecha de estreno: 16 de abril.

Mickey 17

Después del fenómeno de Parásitos, Bong Joon-ho vuelve al cine con la película de ciencia ficción Mickey 17. Después de sufrir hasta un año de retrasos, parece que la cinta verá la luz (al fin) este 2025. Robert Pattinson interpretará el personaje principal de un robot prescindible, enviado a un planeta helado para colonizarlo.

Fecha de estreno: 7 de marzo.

Robert Pattinson encabeza el reparto de 'Mickey 17'. / D. S.

El cautivo

Sevilla ha sido uno de los escenarios elegidos por Alejandro Amenábar para rodar su nuevo largometraje. Un filme en el que narrará el episodio que sufrió Miguel de Cervantes tras ser capturado en alta mar por corsarios argelinos durante su regreso a España. Sin duda, se trata de uno de los estrenos más esperados en el panorama nacional.

Fecha de estreno: 17 de octubre.

Superman

David Corenswet se meterá en la piel del Superman de James Gunn, cuyo principal aval es haber dirigido las tres entregas de Guardianes de la galaxia. Ahora llega el turno de uno de los personajes más queridos por el gran público. Más allá de recuperar a su perro Krypto, Gunn dotará al héroe de humanidad sin parar en sus orígenes. Promete acción desde el minuto uno.

Fecha de estreno: 11 de julio.

Misión imposible: sentencia final

Octava y última entrega de esta saga que comenzó en 1996. Tom Cruise repite (como no) su papel de Ethan Hunt en una película cargada de acción y espías.

Fecha de estreno: mayo.

Avatar: fuego y ceniza

James Cameron llevaba tiempo rondando una idea que plasmará en esta tercera entrega. Explorará los pueblos de Pandora para presentar a la tribu de Na’vi, agresiva y peligrosa.

Fecha de estreno: 19 de diciembre.

Timothée Chalamet encarnará al músico Bob Dylan en 'Un completo desconocido'. / D. S.

Un completo desconocido

Timothée Chalamet cambia la fábrica de chocolate por la guitarra en el biopic, dirigido por James Mangold, que contará el ascenso meteórico de Bob Dylan. La cinta abordará los primeros años de la carrera del cantante, marcados por su llegada a Nueva York en 1961 y el controvertido paso que realizó de la música folk al rock en 1965.

Fecha de estreno: sin definir.

María

Gran parte de la crítica considera que es el mejor papel en la trayectoria de Angelina Jolie. Otra gran parte de los expertos consideran que no es un retrato fiel a la realidad que vivió la cantante de ópera. Dicho esto, la única realidad palpable es que Pablo Larraín recupera a otra gran mujer como ya hizo en Spencer y en Jackie.

Fecha de estreno: 7 de febrero.

Daniela Forever

Ocho años ha tardado Nacho Vigalondo en regresar al cine y lo hace con una propuesta que levantó una fuerte expectación en el festival de Sitges. El director plantea qué pasaría si pudiéramos seguir compartiendo experiencias con nuestro gran amor tras su muerte.

Fecha de estreno: 28 de febrero.

Romería

Comenzó con Alcarrás, siguió con Verano 1993 y ahora Carla Simón cierra una trilogía dedicada a sus memorias familiares con Romería. Una cinta en la que la profundiza en la rama de su padre biológico, pero también sirve como homenaje a la generación que protagonizó la transición española.

Fecha de estreno: sin definir.

Angelina Jolie será la cantante de ópera María Callás. / D. S.

The brutalist

Ópera prima de Brady Corbet que entra por la puerta grande. Ya es considerada la película del año, marcada por el retorno de Adrien Brody y por haber arrasado en los Globos de Oro. También está nominada a los premios del Sindicato de Directores de Hollywood.

Fecha de estreno: 24 de enero.

Flow

Consiguió una ovación unánime en el Festival de Venecia, ya ha ganado el Globo de Oro a la mejor película de animación y es una de las grandes favoritas para los Oscar. De conseguir la estatuilla, Gints Zilbalodis sería el primer director en ganar este reconocimiento para Letonia.

Fecha de estreno: 24 de enero.

Lilo y Stich

El alienígena azul es uno de los personajes favoritos de Disney. Mucho estaba tardando la compañía en darle un giro de tuerca que llega con este live action desde Hawai.

Fecha de estreno: 23 de mayo.

F1

Después de Gran Prix (1996) y Rush (2013), Brad Pitt encabeza el reparto de este largometraje dedicado a la Fórmula 1 bajo la dirección de Joseph Kosinski.

Fecha de estreno: 27 de junio.

Adrien Brody regresa al cine con 'The brutalist'. / D. S.

The Bride!

Maggie Gyllenhaal dirige su segunda película. Una adaptación del Frankenstein de Mary Shelley. La película está protagonizada por Jessie Buckley y Christian Baley promete combinar el romanticismo y el terror con ciertos ingredientes punkys. Este largometraje sobre Frankestein no será el único. Se verá las caras este año con el filme que estrenará Guillermo del Toro.

Fecha de estreno: sin definir.

Michael

Escrita por John Logan y producida por Graham King, esta película gira alrededor de la carrera de Michael Jackson. Desde que dio sus primeros pasos en la música hasta su muerte semanas antes de su última gira. Para interpretar a la superestrella, el elegido ha sido su sobrino Jaafar Jackson, que debuta en el cine.

Fecha de estreno: sin definir.

El director Albert Serra sigue al torero Andrés Roca Rey en su documental 'Tardes de soledad'. / D. S.

Jurassic World: El Renacer

Séptima entrega de una franquicia que parece no tener fin. Cuando todos creemos que las posibilidades están agotadas, llega un nuevo director para dar una vuelta de tuerca a los dinosaurios. Cinco años después de Jurassic World: Dominion, una expedición se aventura en remotas regiones ecuatoriales para extraer ADN de tres enormes criaturas prehistóricas.

Fecha de estreno: 10 de junio.

28 años después

Los muertos vivientes más sanguinarios de la historia del cine regresan después de 28 años sin noticias. Su director, Danny Boyle, le dará a la película un “enfoque completamente diferente” a su antecesora y abre las puertas a una tercera parte. Un virus letal ha aislado a Reino Unido del resto de países para evitar su propagación. Y hasta aquí podemos leer.

Fecha de estreno: 20 de junio.

Wicked 2

La primera entrega es una de las grandes favoritas para ganar el Oscar y sin todavía saber el resultado ya se ha anunciado el estreno, para este año, de la segunda parte. Cynthia Erivo y Ariana Grande volverán a verse las caras en este maravilloso musical para –como en este género escénico– llevar al cine el segundo acto.