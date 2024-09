Pedro Almodóvar: "Tengo una vocación más fuerte que yo mismo"

Pedro Almodóvar, que recibe este jueves el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián en reconocimiento a su trayectoria, aseguró en rueda de prensa que todas sus películas "son políticas sin serlo" y contienen un mensaje implícito de "libertad".

El cineasta manchego recibirá el Premio Donostia en una gala a la que seguirá la proyección de La habitación de al lado, su primer largometraje en inglés, protagonizado por Tilda Swinton y Julianne Moore, y que contará con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Almodóvar agradeció esa asistencia como "un apoyo a la cultura" y al mismo tiempo bromeó con el hecho de que en Europa y Estados Unidos le llamen "míster Handsome. Hay muchas cosas que pedirle a un hombre de esas características, a nivel político y físico. Tengo que decidir si me convierto en mitad petarda o en un cineasta que recibe un premio", dijo.

El veterano director reprochó que, en cambio, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no haya visitado la exposición Madrid, chica Almodóvar, que acoge el centro municipal Condeduque de la capital desde el pasado mes de junio, una muestra que fue iniciativa de la ex alcaldesa Manuela Carmena (2015-2019).

En relación con el negacionismo climático que aborda colateralmente en La habitación de al lado, señaló que "lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es que la ultraderecha se encuentre con el liberalismo más salvaje" y afirmó no entender ese negacionismo ni la criminalización de la inmigración.

Almodóvar, que llegó este miércoles a la ciudad coincidiendo con la celebración de su 75 cumpleaños, compareció ante la prensa acompañado por Tilda Swinton, que le entregará el Donostia en la gala y los actores españoles del reparto Juan Diego Botto, Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Melina Matthews.

Aprovechó la rueda de prensa para reflexionar sobre sus 44 años de carrera, con 23 titulos a sus espaldas e infinidad de premios, entre ellos dos Oscar, cinco Goyas, siete premios del cine europeo y el flamante León de Oro que se llevó el pasado 7 de septiembre del Festival de Venecia por La habitación de al lado.

"Yo nunca pensé en mi talento, pensé que tengo una vocación mucho más fuerte que yo mismo y si no conseguía hacer cine iba a ser la persona más desgraciada del universo", recordó sobre sus inicios, cuando llegó a este certamen por primera vez con Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.

Almodóvar dijo sentirse afortunado por sentir que todas y cada una de sus 23 películas le pertenecen y agradeció esta independencia a su hermano Agustín, que en 1985 tuvo la idea de crear la productora El Deseo.

"Es un privilegio que no todos los directores pueden tener en una industria que funciona con muchos encargos y muchas plataformas", señaló, aunque también reconoció que esas mismas plataformas le hayan acercado a un público joven.

"El paso del tiempo a veces es muy cruel con el cine", comentó, "y a mi el tiempo me ha enriquecido, ha enriquecido las historias que contaba". Preguntado por la clave para haberlo logrado, se refirió a "la espontaneidad".

"No está en mi naturaleza la contención, pero me la impuse", confesó el director que se definió como "barroco y extremo"

"La espontaneidad es lo mas difícil en un mundo que promueve la corrección política, cuando hice Entre tinieblas sabía que una película de monjas no era lo que España estaba esperando", bromeó, "pero creo que esa naturalidad siempre ha funcionado" y que "tratar de ser uno mismo es lo mejor que se puede hacer".

Sobre la generación tiktoker dijo no conocerles aunque se mostró interesado en hacer una película sobre ellos. "No conozco a los tiktokers, ni a los influencers, me gustaría hacer una película sobre esas generación pero tendría que empezar a investigar".

Si algo le ha guiado a lo largo de estos años ha sido el propósito de huir del aburrimiento. "La naturaleza de una película es la aventura y la incertidumbre", manifestó, "es como adentrarte en un safari y yo estoy dispuesto a dejarme la vida en la aventura".

El director Pedro Almodóvar, en la 72 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. / Juan Herrero / Efe

También reflexionó sobre cómo ha evolucionado su cine, con menos escenas eróticas que ahora no encuentra imprescindibles y pasando del barroquismo a la contención, un camino que empezó con Julieta (2016) y en el que sigue en la actualidad.

Inspirada en la novela de Sigrid Nunez ¿Cuál es tu tormento?, publicada en España por Anagrama, su última película narra los últimos días de una exreportera de guerra (Swinton) enferma de cáncer terminal que decide poner fin a su vida y pide a una antigua amiga (Julianne Moore) que la acompañe en ese trance en una aislada y lujosa casa en la montaña.

"Es una bendición haberlo encontrado, es parte central de mi vida y no solo de mi trabajo", dice Tilda Swinton

Swinton acompaña este jueves en San Sebastián a Pedro Almodóvar con motivo de la entrega del Premio Donostia, y la actriz se deshizo en elogios hacia el cineasta y lo resumió con un "Pedro, forever".

"Es una bendición haberlo encontrado, es parte central de mi vida y no solo de mi trabajo", dijo en rueda de prensa la polifacética actriz, que aseguró que lleva siguiendo el trabajo de Almodóvar desde los 80, cuando rodó sus primeras películas con Derek Jerman. "Le reconozco como seguidora, porque es un pirata y yo también me siento una pirata", afirmó.

En ese sentido alabó su independencia y determinación y la "pureza" de su visión. "Es como un cineasta joven, hace las películas con la misma pasión, está siempre presente y abierto a cambios, algo a lo que muchos cineastas renuncian llegado un cierto punto".

La ganadora de un Oscar por Michael Clayton, que trabajó con él por primera vez en el corto La voz humana (2020), alabó su "espíritu joven, su pasión, su deseo y su creencia en el cine como algo que nutre. No es un profesional, yo también me considero una amateur y llevo esa enseña como un honor", apuntó.