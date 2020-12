“El patrimonio cultural está atrapado trágicamente en la lógica del beneficio”

–El libro se presenta con un título contundente: 'Lo contrario al olvido (de memoria y patrimonio)'. ¿Qué pretende ser este conjunto de ensayos de extensión justa y lenguaje directo y brillante?

–En primer lugar, dar una salida de verdadera utilidad a la investigación académica. Llevo 35 años dedicada a la tradición oral, al patrimonio inmaterial y la verdad es que en la Universidad hemos llegado a un punto en que lo que hacemos es no transmitir conocimiento, sino generar una serie de publicaciones que no lee nadie, o prácticamente nadie, y que desde luego no prestan el servicio que tendríamos que tener los universitarios. Y con este libro y el primero, El mundo sin libros, lo que pretendía era que la gente se acercara a los contenidos de la investigación universitaria pero de una manera seria, fundamentada y divulgativa.

En segundo lugar, el tema de memoria y patrimonio está de moda. Todo el mundo maneja estos conceptos, pero muy poca gente sabría definir qué es exactamente el patrimonio cultural. A mis alumnos de Patrimonio les pregunto el primer día de clases y cada uno da una versión completamente diferente. Igual pasa con la memoria. Y con el libro quería discernir entre las distintas memorias, la memoria histórica, la memoria cultural, la memoria sentimental, agrupadas todas bajo el cliché de patrimonio. Y después, reflexionar sobre el patrimonio y poner en duda algunos tópicos que se manejan.

–¿Qué hemos olvidado de nuestro patrimonio y qué hemos exagerado? En algunas páginas del libro se denuncia una gran confusión en torno al término y su uso.

–Efectivamente, hay cosas que hemos olvidado, hay cosas que hemos exagerado y hay cosas que hemos falsificado también. Esas son las cuestiones que me interesan a la hora de poner sobre la mesa la problemática del patrimonio. El patrimonio cultural es muy joven para la investigación y para la normativa. Mientras el patrimonio monumental o histórico está protegido desde el siglo XIX, de patrimonio cultural la Unesco empieza a hablar en 2003. Es un patrimonio que está en pañales, muy difícil de identificar, de preservar y de catalogar, imposible muchas veces de musealizar, y es un patrimonio que presenta una problemática muy diferente al resto, porque el patrimonio cultural es variable, se trata en todos los casos de procesos culturales llevados a cabo por un colectivo durante equis tiempo, y cada vez que se hace este patrimonio, que se actualiza, que se celebra un rito, cambia y puede evolucionar. De hecho, la médula del patrimonio cultural es la variabilidad; es muy efímero. Y todo eso trae una problemática muy concreta que no afecta a otro tipo de patrimonio.Efectivamente, la problemática concreta reside muchas veces en esa exageración, en ese olvido o en esa falsificación. Ocurre que las instituciones (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas) tienen que gestionar ese patrimonio y en lo primero que se fijan es el rédito político, electoral y en el rédito turístico, económico por tanto, y eso hace que el gran problema de la gestión del patrimonio cultural desde las instituciones es que se tiende a jibarizar el patrimonio cultural, a simplificarlo, a falsificarlo y a convertirlo en un producto rentable.

–Podríamos parafrasear a Cecilia: “(España) era feliz con su patrimonio, aunque sus gobiernos son el mismo demonio...”.

–(Ríe). Pues sí, pues sí, pues sí, es un horror porque la Unesco, en sus directrices y en su protección del patrimonio cultural que está muy bien redactado, con mucha lucidez, advierte a gobiernos e instituciones que está en sus manos proteger ese patrimonio, y también les advierte que en sus manos está malversarlo. Y eso es lo que en la mayoría de los casos ocurre.

–La teoría y la práctica.

–Claro, hay muchísimos ejemplos. Como la zambomba de Jerez. Luego una exageración del patrimonio también. En nombre del patrimonio se están defendiendo cosas que no debían ser defendibles o tan defendibles, como la tortura de animales, que se defiende en nombre del patrimonio porque el patrimonio es cultura, y parece que eso es una patente de corso para preservar hábitos, ritos, costumbres que habrá que plantearse si deben ser conservadas. Que algo sea patrimonio, y la corridas de toros y las torturas de animales lo son lamentablemente porque pertenecen a los procesos culturales de este país, no tiene que comportar que se mantenga o que se revitalice. La memoria está para progresar y no para quedarnos anclados. El código del honor sobre el que se sustenta la violencia de género es memoria cultural. Los hombre pegan y matan a las mujeres porque no conciben una desestructuración de la pareja en los términos en que el feminismo lo está planteando. Están instalados en un código del honor que pertenece a nuestra memoria cultural.

–Llama la atención en el libro la desviación hacia lo banal, como en el capítulo de Ávila y Santa Teresa.

–Esa es la jibarización de la que hablaba, esa simplificación, es folclorización del patrimonio en aras de un beneficio turístico. El patrimonio cultural está atrapado trágicamente en la lógica del beneficio, como está atrapada la cultura. Lo de Ávila es muy espectacular.

–Aunque el libro viaja por muchos lugares, le pregunto por Cádiz: ¿qué tal andamos de patrimonio?

–Vamos a ver, el patrimonio tiene sus propias fronteras, no hay un patrimonio provincial ni un patrimonio de la comunidad autónoma. Las instituciones tienen que empezar por entender que el patrimonio no puede tener en su gestión un sentido etnocéntrico. La zambomba de Jerez y de Arcos ha sido proclamada BIC; yo revisé la candidatura que surgió del Ayuntamiento de Jerez, y eso es un ejemplo de jibarización, de etnocentrismo: la zambomba no es una manifestación exclusiva, ni es exclusiva del flamenco, ni de Jerez, ni de la provincia, ni de Andalucía, ni de la Navidad; hay zambombas de verano en toda la sierra de Málaga, por ejemplo, o en las Baleares, Portugal... El patrimonio cultural hay que gestionarlo sin mirar a horizontes inmediatos de beneficios, de resultados, y comprendiendo la naturaleza de ese patrimonio, que es variable y que comparten comunidades muy amplias.El atlas del patrimonio inmaterial de la Junta de Andalucía está muy bien, se está desarrollando con más o menos acierto, pero tú no puedes poner en la frontera geográfica de Despeñaperros el límite de una determinada manifestación cultural porque no es verdad y lo está falsificando.

–María Jesús Ruiz viaja muchísimo, como se comprueba en el libro: ¿se viaja de forma distinta, con otros ojos, cuando alguien se dedica al patrimonio cultural?

–Sí, sin ninguna duda. Después de 35 años haciendo trabajos de campo de la tradición oral, me he acostumbrado a viajar de esa manera. Llego a un pueblo y, aunque haya quedado con unos amigos para comer, enseguida pregunto a la gente del pueblo por canciones. Ya no puedes viajar de otra manera porque parece que no has estado en el sitio, si no grabas algo, si no anotas algo que tenga que ver con la memoria.