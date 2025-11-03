Pastelito de bestseller

La ficha (*) 'A pesar de ti'. Romance. Estados Unidos. 2025. 117 min. Dirección: Josh Boone. Guion: Susan McMartin. Música: Nate Walcott. Fotografía: Tim Orr. Intérpretes: Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames.

Melodrama que intenta parecerse a los que antes se llamaban fuertes primero escrito y ahora filmado para tiempos flácidos y lectores o espectadores juveniles. Duelo, dolor, encuentros y desencuentros entre madre e hija, secretos familiares y culpas antiguas que afloran y dos amores, uno adulto y otro adolescente, cada uno con sus propias complicaciones: los elementos que tejieron los grandes melodramas fuertes de los años 50 basados en novelas superventas -los universos de Peyton Place de Grace Metalious y Solo el cielo lo sabe de Edna Lee, llevados al cine por Mark Robson y Douglas Sirk- están ahí.

Pero cuando el material es una novela de Colleen Hoover, autora de muchísimas novelas románticas y juveniles de inmenso éxito y gigantescas ventas (el año pasado se estrenó otro pastel suyo: Romper el círculo), se puede tener un buen punto de partida comercial pero no en lo que al interés de la trama se refiere (no es que las autoras antes citadas fueran unas Jane Austen o Virginia Wolf, pero escribían para adultos).

La dirección de Josh Boone (que tampoco es, por supuesto, un Sirk y ni tan siquiera un Robson), especializado en este tipo de melodramas juveniles (Un invierno en la playa o la porno-sentimental Bajo la misma estrella) incluso en versión fantástica (Los nuevos mutantes), no aprovecha el presunto tirón comercial ni soluciona el tono blando con ínfulas melodramáticas de la historia.

Mckenna Grace y Mason Thames son la pareja guapita joven y Allison Williams y Dave Franco la pareja guapita adulta. Los cuatro son las guindas de este pastelito inofensivo con aire de telefilme de sobremesa de fin de semana.