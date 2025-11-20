Palomo Spain, Paz Vega, David Uclés y Mario Bermúdez, entre los Premios Andalucía de la Cultura

Los Premios Andalucía de la Cultura, que distinguen a aquellas personas o entidades que hayan contribuido de manera destacada al desarrollo de la cultura en Andalucía durante 2024, reconocen entre otros al artista malagueño Javier Calleja, en el ámbito de las artes visuales; a la actriz y directora de cine sevillana Paz Vega, en el área del cine y las artes visuales; al escritor ubetense David Uclés, con el premio de las Letras; al diseñador posadeño Palomo Spain, con el de Moda, y la violinista y compositora granadina María Dueñas, con la distinción destinada a la Música.

También se ha premiado a la cantaora jerezana María Terremoto, en el ámbito del flamenco; al bailarín y coreógrafo vilcheño Mario Bermúdez, con el galardón de Teatro y Artes Escénicas; a Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, con el reconocimiento a la investigación cultural, y a la Fundación Alalá, Arte y cultura por la integración, con sedes en Jerez y Sevilla, con el de Patrocinio, Mecenazgo y Promoción Cultural.

Los premios Andalucía de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico ha recaído, en la modalidad de bienes muebles, en María Soledad Gil de los Reyes, quien ha liderado el proceso de evacuación, custodia y restauración de la colección del Museo Arqueológico de Sevilla para la rehabilitación integral de su sede, y en el Museo del Realismo Español Contemporáneo, en la modalidad de bienes inmuebles, por la rehabilitación del hospital de Santa María Magdalena de Almería.

Por último, el premio Andalucía de la Cultura, en el ámbito del arte sacro, ha recaído en la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago, de Málaga. Asimismo, se ha otorgado unánimemente una mención especial a la Asociación Gremial Sevillana del Arte Sacro por su labor en favor del reconocimiento de los oficios artesanos vinculados al patrimonio cultural religioso. Finalmente, el premio Municipio Patrimonial de Andalucía ha sido concedido al Ayuntamiento de Almonte, por el cuidado de su diversidad patrimonial que se refleja en el Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad, en tradiciones milenarias como la Saca de las Yeguas y en los valiosos testimonios prehistóricos ubicados en el núcleo de Matalascañas.

El jurado de estos premios, que se entregarán el próximo martes 25 de noviembre en el Teatro Central de Sevilla, ha estado formado por el arquitecto Román Fernández-Baca, primer director del IAPH; el pintor y coleccionista Andrés García Ibáñez; el oboísta y director Lucas Macías, actualmente al frente de la Sinfónica de Sevilla, el diseñador Moisés Nieto, la profesora Remedios Sánchez, de la Universidad de Granada; Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine de Málaga, Luis Ybarra, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, y los periodistas Charo Ramos y Jesús Vigorra.

Por parte de la Consejería de Cultura y Deporte han participado en el jurado la consejera Patricia del Pozo, la viceconsejera Macarena O’Neill, el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez, y la secretaria general de Patrimonio Histórico y Documental, Mar Sánchez Estrella, ejerciendo las funciones de secretaría la coordinadora general de la Viceconsejería de Cultura y Deporte, Rosario García Victorio.