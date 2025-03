Pacto diabólico

¿Quién no ha tarareado en alguna ocasión el estribillo de The final countdown? ¿Y en algún karaoke ha demostrado sus habilidades musicales con Living in a prayer?

Cardados y melenones imposibles, pantalones y mallas que hacían imposible la circulación en la piernas, actitud chulescas, maquillaje a tutiplén… Estos y algunos más eran los rasgos de aquellas bandas rockeras de finales de los ochenta y principio de los noventa.

Ficha Lowreader 3: Devil´s Key Guion: Mud Dibujo: Ghisalberti Tapa blanda Color 40 págs. 8 euros Nuevo Nueve

La mayoría ya son tan solo un recuerdo, y solo algunas pocas siguen viviendo de sus recopilaciones de temas. Kiss, Bon Jovi, y pocas más siguen ahí, al pie del cañón.

Pero seguro que todos han olvidado a una de ellas, mítica banda, los Headbangers, que rozando con los dedos el éxito, desaparecieron de la faz de la tierra sin dejar rastro.

En la tercera entrega de Low Reader, ese oscuro sendero, vamos a conocer el destino de este cuarteto formado por Jon Keifer, Richie Rocket, Mick Moon y Steven Larry.

Un fin de semana que se prometía genial va a convertirse en otra cosa cuando Steven llegue a una enorme mansión, situada lejos de toda civilización. Junto a él, su novia actual, Bèbè, una chica que ha pasado de admiradora del grupo a poder vivir con su líder.

Lo malo es que casi no le va a dar tiempo, ya que lo inusual aparecerá de pronto en forma de enorme limusina, de la que desciende un presentador que destila olor a azufre, y se hace acompañar por un dúo de curvilíneas y sonrientes azafatas.

¿Quién es ese tipo, qué hace aquí? ¿Y por qué los Headbangers tendrán que rendir cuentas ante él y 'alguien' más?

Tal vez todo tenga relación con el motivo de reunión de la banda, que se sientan en un sofá para visionar lo que la mayoría de ellos consideran un hito en sus, hasta ahora, fulgurantes carreras. Y es que en aquellos años, para todo aquel que se dedicara a la música, una de sus metas era aparecer en el canal MTV, donde se emitían los mejores videoclips.

Aunque, la manera en la que los Headbangers aparecerán no es la habitual… Y ello les va reportar un grave y diabólico disgusto.

Una vez más, los autores tras la cabecera Low Reader logran su propósito. Mantenernos pegados a las páginas de esta apasionante entrega que, en esta ocasión, nos traen el dúo artístico formado por Mud y Ghisalberti, que ponen toda la carne en asador.

Y como no podía ser de otra manera, junto al cómic, una serie de textos donde se recorre la historia de estas bandas donde el afinado de las guitarras y los litros de laca eran de los más importante, además de un tétrico recuento de todas aquellos músicos que dejaron sus vidas demasiado pronto, junto al lema “Vive rápido y deja un bonito cadáver”.

Como siempre, sobre todos ellos, el negro cuervo que les sobrevuela. ¿Cuál será su próximo destino?