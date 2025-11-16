Una odisea urbana en Nueva York

El pasado septiembre se presentó la nueva edición del álbum The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis que vuelve a reeditarse en celebración del cincuentenario de su publicación original en 1974. Tony Banks, Peter Gabriel, Steve Hackett y Mike Rutherford, cuatro de los miembros de la banda que grabó el álbum, se reunieron en la sala Dolby Screening del Soho de Londres en la presentación, y sólo faltó Phil Collins ausente por problemas de salud.

The Lamb Lies Down on Broadway es considerado por muchos como el álbum más importante de Genesis en su etapa progresiva y una de las grabaciones más ambiciosas del rock inglés de los 70. Es un relato épico, una especie de odisea urbana ambientada en Nueva York, que gira en torno a la tortuosa historia de Rael, un puertorriqueño marginal que se abre camino en la ciudad buscando a su hermano perdido. Las experiencias urbanas del antihéroe y su viaje interior mezclan fantasía, realidad y una fuerte presencia de imágenes oníricas. Rael acaba sin saberlo en una aventura surrealista en los misteriosos y amenazantes mundos subterráneos de Manhattan, donde se ve obligado a enfrentarse a sus propios miedos, a su pasado y a extrañas criaturas y visiones aterradoras.

La idea original del álbum partió de Peter Gabriel, él es responsable del texto de todas las canciones mientras que la parte musical fue escrita por los otros miembros de la banda. El resultado es una música más directa, sencilla y rockera que la realizada anteriormente. Una música más melodiosa con una sonoridad más dura y fría. Los anteriores álbumes, Foxtrot y Selling England by the Pound, se caracterizaron por sus complejas estructuras musicales y una instrumentación muy elaborada.

El álbum contiene momentos brillantes, desde la fanfarria inicial de la canción que le da título hasta la belleza sobrecogedora de In the Cage, la energía que proyecta Back in NYC, la satírica musicalidad de Counting Out Time o la relajante belleza de The Carpet Crawlers que sigue la estructura normal de estrofa-estribillo del pop y, para ser música de Genesis, armónicamente muy simple, pero creciendo imperceptiblemente con constantes variaciones de timbres, cambios de texturas y vibrantes ráfagas de sintetizador que crean una extraña y delicada atmosfera. También sobresalen pasajes instrumentales como Here Comes The Supernatural Anaesthetist, Hairless Heart o The Waiting Room.

Si los otros álbumes se acompañaban de ilustraciones fantásticas en las carpetas de los discos, esta vez la banda optó por trabajar con el estudio de diseño Hipgnosis. Gabriel los contactó buscando romper con el estilo de las cubiertas de sus anteriores álbumes. Entonces, Hipgnosis estaba reinventando el arte de las cubiertas de los álbumes en Gran Bretaña. El colectivo trabajaba utilizando técnicas de manipulación fotográfica y fotomontaje para crear imágenes oníricas y conceptuales. Aquí realizaron un diseño muy austero que mostraba las peripecias y el desgarro emocional del protagonista utilizando fotografías en blanco y negro. El personaje de Rael se sale de las cuadriculas de las fotografías utilizadas como si fueran viñetas de un cómic. Al tratarse de un álbum doble, de carpeta desplegable, en su interior se encontraba la historia completa de Rael acompañada de fotografías en blanco y negro que complementaban el relato escrito por Peter Gabriel. Hipgnosis, también creó una nueva imagen del nombre del grupo dibujada con letras griegas en sintonía con las formas geométricas que aparecen en las fundas internas de los dos vinilos de la edición original del álbum. Para completar los drásticos cambios, Gabriel invitó a Brian Eno para que colaborara en la producción, en particular en The Grand Parade Of Lifeless Packaging.

Estamos ante una de las grabaciones más ambiciosas del rock inglés de los 70

Genesis presentó el álbum en directo en una gira por Europa, Canadá y Estados Unidos, con una compleja puesta en escena sobre un enorme escenario con tres pantallas gigantes en las que se proyectaban unas 1450 diapositivas diferentes a lo largo del concierto, que se correspondían con el desarrollo de la historia. 102 conciertos entre 1974 y 1975, interpretando el álbum en su totalidad con un elaborado espectáculo en el que Gabriel interpretaba a Rael y a varios personajes de la historia llevando su teatralidad escénica a un nuevo nivel.

La nueva edición del álbum se presenta en edición de lujo: The Lamb Lies Down on Broadway (50th Anniversary Super Deluxe Edition). Una caja que incluye la mezcla original del álbum, remasterizada a partir de las cintas analógicas de 1974 , en versión vinilo o Cd. Un disco Blu-ray con el audio del álbum remasterizado en alta resolución de 96 kHz/24 bits y mezclas Dolby ATMOS. Se suma The Lamb Lies Down On Broadway Live At The Shrine Auditorium, una grabación en directo del concierto del 24 de enero de 1975 -está remasterizado y registra el concierto completo incluyendo los dos bises: Watcher of the Skies y The Musical Box. Tres maquetas inéditas de las sesiones preparatorias del álbum, las Headley Grange Session, incluidas como parte de una tarjeta de descarga digital con el audio completo del álbum. El conjunto se completa con una reproducción del programa de la gira de 1975, una réplica de la entrada, un póster y un libro de 60 páginas con imágenes del proceso de grabación y la gira ilustrando un texto de Alexis Petridis.

Las reediciones de álbumes remasterizados, históricamente significativos, y las ediciones de aniversario de músicos y bandas ya consagradas suponen una apuesta más segura para las discográficas que la inversión en música y músicos nuevos y desconocidos. El álbum anteriormente ya había sido remasterizado en 1994 y de nuevo en 2007, este último como parte de la caja Genesis 1970-1975, conteniendo una mezcla de sonido envolvente 5.1 y grabaciones en directo de la gira de 1974-75. Además, ya existe en el mercado un set formado por 5 Cd con las sesiones preparatorias del álbum, Genesis Live Lamb Sessions 1974 in Headley Grange.