La novela negra desembarca en la Bahía con el ciclo literario ‘Cádiz Criminal’

Cierra el ciclo la sevillana Susana Martín Gijón el 2 de diciembre. Autora de la saga policiaca Más que cuerpos y convertida en superventas gracias a sus novelas Progenie y Especie, representa lo mejor del relato criminal que sabe llegar de forma directa al lector. Podría considerársele en la estela de lo que en su día logró Dolores Redondo con su trilogía del Baztán, pero trasladado a Andalucía. Eso sí, que no se le pregunte por la mujer en la novela negra. “ No hay una mujer en la novela negra, hay muchas . Somos más de la mitad. A mí más que de la mujer en la novela negra me interesa hablar de otras cosas, como los problemas sociales que están en mis novelas”. comenta.

Antonio Lozano: “El género negro se está ganando más respeto”

Para Antonio Lozano, responsable de la serie negra de RBA y de abrir el ciclo de novela negra en Cádiz, el género “se está ganando más respeto pero sí que no está a la par que la literatura más realista. La prueba es que no hay premios nacionales de narrativa de este género. Sí que hay festivales interesantes, pero no da el salto a los grandes premios. Esto es quizá por desconocimiento, porque igual esos jurados no se dedican a leer buena novela negra. Igual la superproducción también le hace daño al género. Se publica demasiado con mucha clase media que lo devalúa un poco”. Lozano ha conocido a casi todos los grandes autores internacionales de novela negra, de Connolly a Winslow. Casi todos ellos, dice, son encantadores, aunque hay alguno que, sin dejar de serlo, no pueden evitar estar atrapados en su personaje, como es el caso de James Ellroy. De todos ellos hablará el viernes.