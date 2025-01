Mucha mugre y pocas nueces

La ficha * 'Ciudad de asfalto'. Thriller, Estados Unidos, 2023, 120 min. Dirección: Jean-Stéphane Sauvaire. Guion: Ben Mac Brown, Ryan King. Música: Nicolas Becker. Fotografía: David Ungaro. Intérpretes: Tye Sheridan, Sean Penn, Katherine Waterstone, Michael Pitt, Mike Tyson.

No digo que yo que las novelas de Shannon Burke, un paramédico de los servicios de bomberos de Nueva York que ha cosechado éxito y premios tras dedicarse a la literatura, carezcan de interés porque no he leído la única publicada en España, Luz de oscuridad. Lo que sí está claro es que los guionistas Ben Mac Brown y Ryan King no le han hecho ningún favor al adaptar una de sus obras basadas en sus experiencias como paramédico, que tampoco se lo ha hecho el francés Jean Stéphane Sauvaire, experto en lo extremo (con mejores resultados que en este caso: Johnny Mag Dog, Punk, Una oración antes del amanecer) al dirigirla y que Sean Penn tampoco lo ha favorecido al interpretarla en su registro más desquiciado con el contrapunto muy de agradecer de un buen Tye Sheridan más contenido.

Película de aprendizaje con los consabidos personajes del adulto experto y quemado (pero en el fondo sin arrojar la toalla) y el joven idealista -incluso angelical en todo el sentido bondadoso y alado de la palabra- sumergidos en una ciudad infernal poblada por íncubos con forma humana que malviven y malmueren en los ambientes más sórdidos, a lo que, no satisfecho con la ciudad infierno y sus desdichados y/o degradados habitantes, el director añade añade imágenes truculentas. Guionistas y director parecen empeñados en seguir la pista de aquella Al límite (1999) escrita por Paul Schrader y dirigida por Scorsese intentando representar manifestaciones del mal con incrustaciones de inspiración religioso-atormentada. Pero carecen del fondo armario calvinista y jesuítico de ellos y todo deriva en una hueca y enfática truculencia.