La mirada de John Elliott

Ha fallecido en Londres, a los 91 años, John H. Elliott, uno de los más destacados estudiosos de la Historia de España, en especial de los siglos XVI y XVII y de su periodo imperial. No le gustaba que le llamaran hispanista, pues consideraba que nuestra historia no necesitaba el tutelaje extranjero que el término parece sugerir. Su bibliografía comienza y termina, curiosamente, con sendos libros dedicados a Cataluña. En el primero, basado en su tesis doctoral, estudió la revuelta de los catalanes entre los años 1640 y 1662; en el último, abordó con brillantez un tema difícil y polémico que precisaba una voz clarificadora: Catalanes y escoceses: unión y discordia. Nunca cejó su pasión por España ni su estudio comprometido de los condicionantes de nuestra historia, sobre todo para poner luz en las oscuras leyendas que nos persiguen.

Tuve el privilegio de pintar su retrato a comienzos de siglo. Nos habíamos conocido unos años antes en Nueva York, durante la presentación del retrato del rey Juan Carlos que yo había pintado para el King Juan Carlos Center de la universidad neoyorquina. Ya había retratado a Jonathan Brown, historiador estadounidense del arte español fallecido el pasado mes de enero y autor, con Elliott, de una excelente monografía sobre el Palacio del Buen Retiro de Madrid y su contexto histórico y artístico. Siempre he querido, a lo largo de mi carrera, retratar no solo a los personajes que por encargos u otras circunstancias han fundamentado mi profesión; quería retratar también a los intelectuales más importantes de la época que me ha tocado vivir. Elliott fue el siguiente desafío.

John posó en mi estudio de Madrid durante media docena de sesiones entre los años 2001 y 2002. Las largas conversaciones que mantuvimos confluyeron en una gran amistad que se ha mantenido todos estos años y en un retrato donde el historiador está de pie, con su expresión característica y un cartapacio en la mano derecha. Para el catálogo de una exposición retrospectiva mía que tuvo lugar en Sevilla y en Zaragoza en 2009, escribió un artículo, ‘La visión del retratado’, en el que analizaba con la minuciosidad y precisión tan características de su obra, el proceso creativo desde el otro lado. “Creo que nuestras conversaciones, que nos hicieron conocernos mejor, desempeñaron un papel vital en la creación del retrato que al final emergió”, escribe. No puedo estar más de acuerdo. Sin aquellas largas charlas nuestro destino no habría sido el mismo. “Ambos somos profesionales”, sigue Elliott en el artículo donde me trata con tanta generosidad, “llevados por el temperamento y la práctica a conseguir lo mismo: presentar imágenes muy concentradas con un máximo de economía, en su caso de líneas y pintura y en el mío de palabras. Ambos, también, teníamos, y tenemos, la obsesión por la estructura y la forma”.

Hablábamos del retrato inglés y del español y de forma natural nuestra conversación derivaba hacia el Museo del Prado, cuya primera visita iniciática, todavía como estudiante, y la contemplación del retrato de Velázquez del conde-duque de Olivares, conformaron su vocación, según recordó en varios ocasiones. Yo sabía que una de las más hondas satisfacciones de su vida había sido su nombramiento como miembro del Patronato del Museo del Prado, que tuvo lugar siendo presidente del organismo nuestro querido y añorado gaditano ilustre José Pedro Pérez-Llorca. El retrato complació tanto a John y a su mujer Oonah que decidieron quedárselo y está colgado en su casa de Iffley (Oxford), junto a tantos recuerdos de España.